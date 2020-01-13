До 6 градусов тепла и туман на Прикарпатье: чего ждать от погоды 13 января (карта)

/ Фото: Pixabay

В Украине в понедельник, 13 января, осадков не будет. Температура установится на уровне 1-6 градусов тепла, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"13 января переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром на Прикарпатье местами туман", – говорится в сообщении.

Температура установится на уровне 1-6 градусов тепла, в Карпатах ожидаются 0-5 градусов мороза. Ветер синоптики прогнозируют юго-западный и западный, 7-12 м / с, в восточных областях – местами порывы 15-20 м / с.

Реклама

Также синоптики рассказали, какая погода будет в Киеве и Киевской области. В столичном регионе 13 января ожидается переменная облачность, без осадков. Температура в столице установится на уровне 4-6 градусов тепла, по области – 1-6 градусов тепла.

Напомним, что новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама