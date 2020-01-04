До 7 градусов тепла и мокрый снег на западе: синоптики дали прогноз на 4 января (карта)

/ Фото: AFP

В Украине в субботу, 4 января, в большинстве регионов будет сухо. Только в западных, Черниговской и Сумской областях ожидаются небольшой мокрый снег и дождь, сообщили в Укргидрометцентре.

"Мокрый снег на западе 4 января в Украине без осадков, лишь в западных, Черниговской и Сумской областях днем небольшой мокрый снег и дождь", – говорится в сообщении.

На дорогах Прикарпатья и восточных областей местами ожидается гололедица. Ветер синоптики прогнозируют западный и юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях – местами порывы 15-20 м/с.

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Температура же установится на уровне 0-5 градусов тепла, в южной части – до 7 градусов тепла.

Январь начался, а зимы в Украине так и не видно, несмотря на прогнозы синоптиков о том, что она должна была прийти, как и положено, в декабре. Но он оказался даже теплее, чем ноябрь, когда выпал первый снег. В декабре же, наоборот, были зафиксированы температурные рекорды – выше 11 градусов тепла. Сайт "Сегодня" узнал у синоптиков прогноз погоды до конца зимы.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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