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До 8 градусов тепла и дождь: чего ждать от погоды 10 января (карта)

10 января, 08:00

В северных, центральных и южных областях с самого утра царит туман

/ Фото: AFP

В Украине в пятницу, 10 января, будет не по-зимнему тепло, а часть регионов накроют небольшие дожди. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Днем ​​в Украине, кроме юга и востока, временами небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Утром в северных, центральных и южных областях туман", - говорится в сообщении.

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На дорогах, кроме южных и центральных областей, местами ожидается гололедица. Ветер синоптики прогнозируют юго-западный, 5-10 м/с. Температура установится на уровне ​​0-5 градусов тепла, на западе и крайнем юге страны – до 8 градусов тепла.

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Напомним, что новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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