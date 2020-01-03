Осадков в пятницу, по прогнозам синоптиков, не будет

Фото: lv.suspilne.media

В Украине в пятницу, 3 января, будет облачно и не по-зимнему тепло. Осадков синоптики не прогнозируют, сообщили в Укргидрометцентре.

"3 января в Украине облачно с прояснениями. Без осадков. На дорогах страны местами гололедица", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура установится на уровне 0-5 градусов тепла, на западе и юге местами – до 8 градусов тепла.

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Также синоптики рассказали о погоде в Киеве и области. В столице будет облачно с прояснениями, тоже без осадков. Ветер ожидается западный, 5-10 м/с. Температура – ​​2-4 градусов тепла. В Киевской области также облачно с прояснениями и без осадков. На дорогах местами будет гололедица. Ветер синоптики прогнозируют западный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура в столичном регионе установится на уровне ​​0-5 градусов тепла.

В тренде До 8 градусов тепла и гололедица на дорогах: чего ждать от погоды 3 января

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве в первые дни 2020 года. Сначала прогнозируется солнечная погода, но к концу недели столицу накроют мокрый снег и дождь.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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