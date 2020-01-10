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До +8 и дождь: прогноз погоды в Украине на ближайшие выходные

10 января, 17:48

Субботу украинцам лучше провести дома или в уютном заведении, но в воскресенье можно и прогуляться

/ Фото: AFP

В продолжение погоды на рабочей неделеближайшие выходные в Украине обещают быть не по-январски теплыми.

Как сообщают в Укргидрометцентре, 11 января обещает быть дождливым – осадки прогнозируют практически по всей стране, кроме Одесской, Херсонской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей и Крыма.

Вдобавок к дождю, на Закарпатье, а также в восточных и Сумской областях может пойти мокрый снег.

Ночью и утром во всех регионах, кроме западного, ожидается туман, на дорогах гололедица.

Ветер – юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. В западных областях возможны порывы 15-20 м/с.

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Метеорологи обещают от +3 до -2 ночью и от +1 до +6 днем, а местами – даже до +8. В Карпатах температура может упасть до -8.

Киевлян ждет небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью – от 0 до +2, а днем +3 ... +5 тепла.

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На следующий день, 12 января, в Украине осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура будет колебаться от 1 мороза до 2 тепла ночью и от -1 до 5 градусов тепла днем. В Карпатах – от 0 до -10 мороза.

В Киеве в воскресенье также без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура ночью и днем – от 0 до +2.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Кроме того, новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

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Источник: Сегодня

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