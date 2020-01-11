До 9 градусов тепла и мокрый снег: чего ждать от погоды 11 января (карта)

На дорогах страны, кроме южных и центральных областей, будет гололедица

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

В Украине в субботу, 11 января, будет не по-зимнему тепло. Синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег, сообщили в Укргидрометцентре.

"11 января в Украине облачно. Небольшой дождь и мокрый снег, днем ​​в восточных и Сумской областях умеренные осадки (только в западных, Одесской и Николаевской областях ночью без существенных осадков)", – говорится в сообщении.

С самого утра в Украине, кроме западной части, местами ожидается туман. На дорогах, кроме южных и центральных областей, будет царить гололедица. Ветер синоптики прогнозируют юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, ​​в западных областях ожидаются порывы 15-20 м/с.

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Температура установится на уровне ​​1-6 градусов тепла, в южной части местами – 7-9 градусов тепла.

Напомним, что новости "Сегодня" разбирались в тонкостях климатических процессов и возможном влиянии планет Солнечной системы на жару и холод, а также осадки и ясные дни в Украине. Какая погода ждет украинцев в течение 2020 года, читайте на нашем сайте.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

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