До ескімо – мільйон на мрію: визначено переможця акції від торгової марки "Рудь"

Переможець отримав сертифікат на мільйон гривень і подивився, як виготовляється морозиво

Петро Рудь вручає сертифікат головному переможцю акції «Мільйон на мрію».

2-го вересня 2019 року в прямому ефірі Україна дізналася ім’я суперпереможця національної акції "Мільйон на мрію" від торгової марки "Рудь". Ним став 60-річний пан Володимир з Київщини.

Ми запросили новоспеченого мільйонера до офісу компанії, де Петро Рудь щиро привітав його з перемогою та урочисто вручив сертифікат на 1 000 000 гривень.

Далі була персональна годинна екскурсія виробництвом, на якій Володимир на власні очі побачив, як виготовляється улюблене морозиво всієї його родини.

Володимир дізнається секрети виробництва морозива "Рудь".

А наприкінці — ми запросили його до спілкування. Пан Володимир розповів, чим живе, захоплюється, яке морозиво принесло перемогу та яку мрію на мільйон він хоче здійснити уже багато років.

Володимир — щасливий: під час інтерв’ю багато жартував і усміхався.

- Володимире, розкажіть нам, будь ласка, про себе. Чим займаєтеся?

— Я родом з Іванкова Київської області. Уже 20 років працюю в "Укртелекомі": обслуговую АТС (наша прим. — автоматичні телефонні станції), двадцять станцій. Якщо щось зламалося, я, ніби швидка допомога, виїжджаю і "рятую" станцію. Займаюся музикою — це моє хобі. Граю на гітарі, пишу комп’ютерну музику, співаю. Але найбільше моє захоплення зараз — це внучка. Золоте дитя, таке смішне-смішне (дуже тішиться).

— Хто з рідних розділяє з вами зараз радість перемоги?

— Дружина, донька, зять і внучка. Внучка маленька, звичайно, їй півтора року: вона ще нічого не розуміє, але вже теж радіє (сміється).

— Чи вірите ви нарешті, що стали мільйонером?

— Ось, коли біля мене уже стоїть сертифікат, тепер вірю і розумію, що це по-справжньому.

— О 15:10, коли ми зателефонували вам з радісною новиною, друге вересня перестало бути для вас звичайним днем. Згадайте, що ви робили, у якому були настрої, як взяли слухавку, хто був поруч?

— Я був на роботі, їхав від однієї станції до іншої. Зв’язок був дуже поганий. Я подумав, що хтось мене із друзів розігрує. Тому спочатку не повірив. А потім почув ехо й зрозумів, що телефонують-таки зі студії. Проте навіть тоді я лише на відсотків п’ятнадцять повірив, що це правда. А поруч були колеги. Та я розмовляв так, щоб вони ні про що не здогадалися.

— Отож, коли ви почули про перемогу, радості не було — був шок?

— Так, було здивування і... шок — це точно (сміється).

— Кому першому повідомили, що виграли мільйон?

— Телефонував доньці, але слухавку взяв зять. Тому він був першим.

— Яка була його реакція?

— Він такий емоційний, почав кричати! Дуже радий був (сміється).

— Яке морозиво "Рудь" улюблене у вашій родині?

— Я люблю шоколадне морозиво, дружина — ескімо, донька їсть різне, а зять теж шоколадне полюбляє.

— За що подобається морозиво нашої торгової марки?

— За якість! Я їв морозиво "Рудь" задовго до акції, воно дуже класне, мені дуже подобається.

Під час зустрічі з президентом компанії Володимир жартома обіцяє тепер їсти лише морозиво "Рудь".

- А яке морозиво принесло вам перемогу?

Дістає із портмоне і показує упаковку:

— "Ескімо № 1" — класне, хочеться з’їсти ще раз!

— Сьогодні вам вручили грандіозний подарунок — сертифікат на один мільйон гривень. А чи вигравали ви щось раніше?

— Вигравав по 20, 100 гривень у "Лото-Забаві". В акціях якщо і брав участь, то не перемагав. Донька одного разу виграла планшет: їй одній із сім’ї так пощастило. А мені — ні, не щастило. Я, мабуть, чекав цієї миті, щоб одразу все взяти (показує жестом, як багато). І вона настала (сміється).

— І головне запитання — яка ж ваша мрія на мільйон: на що плануєте витратити гроші?

— Оскільки я музикант, давно мрію облаштувати вдома невелику музичну студію.

"Музична студія — це моя мрія!" — зізнається Володимир.

— А з рідними поділитеся мільйоном?

— Звичайно! Я вже уявляю, як збереться нарада "фінансових директорів", які будуть вирішувати: "Це беремо, це — ні. А студія твоя почекає".

— Але ви за студію, будь ласка, боріться: це справді мрія на мільйон!

— Я буду триматися до останнього, бо мрію про це багато років!

— Володимире, то дива — трапляються?

— Трапляються. Це щось нереальне, щось космічне. Я раніше не вірив у Діда Мороза, а тепер — вірю. Звати його "Рудь", і він приніс мені мільйон!

Ми були раді вручити головний приз такому щирому й приємному в спілкуванні пану Володимиру. Ще раз вітаємо його із перемогою в акції та бажаємо якнайшвидше здійснити свою мрію на мільйон!

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