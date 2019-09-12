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До ескімо – мільйон на мрію: визначено переможця акції від торгової марки "Рудь"

12 сентября, 17:41

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Переможець отримав сертифікат на мільйон гривень і подивився, як виготовляється морозиво

Петро Рудь вручає сертифікат головному переможцю акції «Мільйон на мрію».

Петро Рудь вручає сертифікат головному переможцю акції «Мільйон на мрію».

2-го вересня 2019 року в прямому ефірі Україна дізналася ім’я суперпереможця національної акції "Мільйон на мрію" від торгової марки "Рудь". Ним став 60-річний пан Володимир з Київщини.

Ми запросили новоспеченого мільйонера до офісу компанії, де Петро Рудь щиро привітав його з перемогою та урочисто вручив сертифікат на 1 000 000 гривень.

Далі була персональна годинна екскурсія виробництвом, на якій Володимир на власні очі побачив, як виготовляється улюблене морозиво всієї його родини.

Володимир дізнається секрети виробництва морозива

Володимир дізнається секрети виробництва морозива "Рудь".

А наприкінці — ми запросили його до спілкування. Пан Володимир розповів, чим живе, захоплюється, яке морозиво принесло перемогу та яку мрію на мільйон він хоче здійснити уже багато років.

Володимир — щасливий: під час інтерв’ю багато жартував і усміхався.

Володимир — щасливий: під час інтерв’ю багато жартував і усміхався.

- Володимире, розкажіть нам, будь ласка, про себе. Чим займаєтеся?

— Я родом з Іванкова Київської області. Уже 20 років працюю в "Укртелекомі": обслуговую АТС (наша прим. — автоматичні телефонні станції), двадцять станцій. Якщо щось зламалося, я, ніби швидка допомога, виїжджаю і "рятую" станцію. Займаюся музикою — це моє хобі. Граю на гітарі, пишу комп’ютерну музику, співаю. Але найбільше моє захоплення зараз — це внучка. Золоте дитя, таке смішне-смішне (дуже тішиться).

— Хто з рідних розділяє з вами зараз радість перемоги?

— Дружина, донька, зять і внучка. Внучка маленька, звичайно, їй півтора року: вона ще нічого не розуміє, але вже теж радіє (сміється).

— Чи вірите ви нарешті, що стали мільйонером?

— Ось, коли біля мене уже стоїть сертифікат, тепер вірю і розумію, що це по-справжньому.

— О 15:10, коли ми зателефонували вам з радісною новиною, друге вересня перестало бути для вас звичайним днем. Згадайте, що ви робили, у якому були настрої, як взяли слухавку, хто був поруч?

— Я був на роботі, їхав від однієї станції до іншої. Зв’язок був дуже поганий. Я подумав, що хтось мене із друзів розігрує. Тому спочатку не повірив. А потім почув ехо й зрозумів, що телефонують-таки зі студії. Проте навіть тоді я лише на відсотків п’ятнадцять повірив, що це правда. А поруч були колеги. Та я розмовляв так, щоб вони ні про що не здогадалися.

— Отож, коли ви почули про перемогу, радості не було — був шок?

— Так, було здивування і... шок — це точно (сміється).

— Кому першому повідомили, що виграли мільйон?

— Телефонував доньці, але слухавку взяв зять. Тому він був першим.

— Яка була його реакція?

— Він такий емоційний, почав кричати! Дуже радий був (сміється).

— Яке морозиво "Рудь" улюблене у вашій родині?

— Я люблю шоколадне морозиво, дружина — ескімо, донька їсть різне, а зять теж шоколадне полюбляє.

— За що подобається морозиво нашої торгової марки?

— За якість! Я їв морозиво "Рудь" задовго до акції, воно дуже класне, мені дуже подобається.

Під час зустрічі з президентом компанії Володимир жартома обіцяє тепер їсти лише морозиво

Під час зустрічі з президентом компанії Володимир жартома обіцяє тепер їсти лише морозиво "Рудь".

- А яке морозиво принесло вам перемогу?

Дістає із портмоне і показує упаковку:

— "Ескімо № 1" — класне, хочеться з’їсти ще раз!

— Сьогодні вам вручили грандіозний подарунок — сертифікат на один мільйон гривень. А чи вигравали ви щось раніше?

— Вигравав по 20, 100 гривень у "Лото-Забаві". В акціях якщо і брав участь, то не перемагав. Донька одного разу виграла планшет: їй одній із сім’ї так пощастило. А мені — ні, не щастило. Я, мабуть, чекав цієї миті, щоб одразу все взяти (показує жестом, як багато). І вона настала (сміється).

— І головне запитання — яка ж ваша мрія на мільйон: на що плануєте витратити гроші?

— Оскільки я музикант, давно мрію облаштувати вдома невелику музичну студію.

"Музична студія — це моя мрія!" — зізнається Володимир.

— А з рідними поділитеся мільйоном?

— Звичайно! Я вже уявляю, як збереться нарада "фінансових директорів", які будуть вирішувати: "Це беремо, це — ні. А студія твоя почекає".

— Але ви за студію, будь ласка, боріться: це справді мрія на мільйон!

— Я буду триматися до останнього, бо мрію про це багато років!

— Володимире, то дива — трапляються?

— Трапляються. Це щось нереальне, щось космічне. Я раніше не вірив у Діда Мороза, а тепер — вірю. Звати його "Рудь", і він приніс мені мільйон!

Ми були раді вручити головний приз такому щирому й приємному в спілкуванні пану Володимиру. Ще раз вітаємо його із перемогою в акції та бажаємо якнайшвидше здійснити свою мрію на мільйон!

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