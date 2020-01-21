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До пяти градусов тепла и сильный ветер: чего ждать от погоды 21 января (карта)

21 января, 06:28

Осадков синоптики не прогнозируют

/ Фото: Getty Images

В Украине во вторник, 21 января, будет не по-зимнему тепло – температура установится на уровне 0-5 ° тепла. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Температура ночью 0-5 ° мороза, в Карпатах 8-10 ° мороза; днем 0-5 ° тепла", – говорится в сообщении.

Осадков в большинстве регионов синоптики не прогнозируют. Ветер ожидается западный, северо-западный, со скоростью 7-12 м / с. Кроме того, в западных и северных областях будут порывы 15-20 м / с.

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Амина Окуева. Фото: Facebook

Ранее мы сообщали, что в начале февраля Украину могут накрыть сильные морозы. Об этом свидетельствуют данные синоптиков Украинского гидрометцентра и Gismeteo.

Отметим, что в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. Был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Как сообщал сайт "Сегодня", под Житомиром из-за аномально теплой погоды проснулись трое медведей, которые спали с ноября. Звери бодрствуют в приюте "Белая скала" в селе Березовка под Житомиром.

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