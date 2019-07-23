"До встречи в Украине": как прошел визит в Россию родственников пленных моряков

Моряки не забывают о спорте, много читают и не жалуются, а наоборот — поддерживают своих мам

Визит. Мамы уверяют, что отношение к пленным стало лояльнее.

Наши моряки проводят время в московском плену с пользой, а отношение к ним стало чуть лучше — об этом рассказали родственники захваченных украинцев, которые на днях вернулись домой. "Сегодня" встретили близких бойцов на вокзале и узнали у них о состоянии ребят.

Родня моряков заняла целый вагон — 43 человека ездили в Россию, чтобы повидаться со своими мужьями, сыновьями и братьями. Несмотря на 14 часов в пути, почти все выглядят довольными — говорят, что встреча с ребятами воодушевила. Хотя российский суд и продлил их арест еще на три месяца, до 24-го октября (троим — до 26-го), мамы наших бойцов надеются на скорейшее освобождение ребят и уверяют: парни держатся стойко.

"Со здоровьем у парней все в порядке, они хорошо себя чувствуют, улыбаются и настроены оптимистично", — рассказала мама капитана буксира "Яны Капу" Лариса Мельничук.

Она добавляет, что, помимо визита родных, парни обрадовались и тому, что их начали водить на процессы по семеро (раньше — по четверо), и они наконец-то смогли пообщаться друг с другом. Мама старшего матроса катера "Никополь" Элеонора Новак рассказала, что моряки в заточении времени зря не теряют: для поддержки физической формы качаются, а еще много читают. Однако она подчеркивает, что ребята устали — они в СИЗО уже очень долго, а это морально сложно.

"Все безумно хотят домой, а переживающим за них передавали привет, благодарности и "до встречи в Украине", — рассказала Новак.

Многие проведывали моряков уже в третий раз — они в один голос твердят, что этот визит в СИЗО кардинально отличался от прошлых.

"Нас не сопровождали сотрудники посольств, мы свободно передвигались, гуляли, где хотели", — отмечает мама старшего матроса катера "Бердянск" Алина Безъязычная.

Она добавила, что некоторые даже умудрились угостить моряков конфетами, хотя это и запрещено, а в коридорах родным позволили обняться. Другие поведали, что в этот раз смогли подержать своих ребят за руки, а во время свидания их никто не отвлекал.

"Российские правоохранители относились к морякам и нам человечно, никаких провокаций от них не было", — говорит Мельничук.

В плену. Ребятам стало чуть легче общаться друг с другом

В смягчении отношения многие видят знак скорого разрешения ситуации. Впрочем, до сих пор есть проблема с передачей писем.

"Моему сыну только недавно выдали 130 писем, накопившихся за несколько месяцев", — жалуется Новак.

Но мамам все равно тяжело.

"Мы плакали, но при детях слезы пытались скрыть. Хотя выдержать очень трудно, когда видишь своего близкого человека в таких условиях", — делится переживаниями Элеонора Новак.

Ребята тоже пытались лишний раз не расстраивать мам.

"Когда мы уходили, было видно, что они тоже сдерживают слезы", — говорит Алина Безъязычная.

Лариса Мельничук добавляет:

"Дети не жаловались, наоборот — пытались нас успокоить, просили не волноваться. Мужчины ведь, пытаются уберечь своих мам".

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, что адвокат Илья Новиков, который защищает командира катера "Бердянск" Романа Мокряка, заявил что "дело" украинских пленных моряков, которым суд продлил арест, могут направить в суд в августе, а "приговор" им можно ожидать уже осенью. Уже после этого их, вероятно, освободят.

Также Украина осудила и выразила решительный протест против решения московского суда продлить арест 24 военнопленных украинских моряков, о чем 17 июля, в день оглашения решения, заявили в украинском МИД.

А российский омбудсмен Татьяна Москалькова выступила против содержания моряков под стражей, призвав изменить им меру пресечения.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский призвал президента России Владимира Путина немедленно отпустить украинских моряков.

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