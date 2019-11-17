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До зимы еще далеко: прогноз погоды в Украине на начало недели

17 ноября, 15:45

Синоптики советует украинцам не ждать 18 ноября разительных перемен в погоде

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Yves Herman

После сухих и теплых выходных новая неделя начнется в Украине тоже сухо, но облачно.

Согласно данным Укргидрометцентра, в целом теплее всего в понедельник, 18 ноября, будет на Западе (+7...+13) , а также на Закарпатье в частности – здесь воздух днем прогреется до 14-16 градусов выше нуля.

В южных областях будет немного прохладнее – от +9 до +11 градусов днем, а вот ночью в Одесской области будет 6-8 градусов тепла, тогда как в Николаевской и Херсонской – от 2 до 4.

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А вот в Центре, на Севере и Востоке синоптики прогнозируют температуру не выше +9 градусов днем и даже местами до -1 ночью.

В Киеве же в понедельник, 18 ноября, столбики термометров будет показывать только от 5 до 7 градусов выше нули.

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Осадков синоптики не обещают, однако по всей территории Украины будет умеренная облачность.

Напомним, что метеорологи обещают украинцам достаточно мягкую погоду на всю будущую неделю – солнечную и преимущественно теплую.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на Азовском море неслыханно затянулся бархатный сезон. Синоптики фиксируют температурные рекорды за все годы наблюдений.

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Источник: Сегодня

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