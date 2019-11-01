Добровольцы покидают Золотое: в полиции сообщили детали

Вадим Троян рассказал, что сейчас делают в населенном пункте оставшиеся бойцы-активисты

Полиция уже взяла под контроль Золотое и активисты-добровольцы покидают населенный пункт. Там осталось только 10 человек.

Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Вадим Троян, передает Hromadske.

Он уточнил, что оружие было вывезено вместе с уехавшими бойцами, а те, что остались, помогают местным жителям.

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"Эти волонтеры и есть ветераны, сейчас они помогают местным жителям, например, заказывают волонтерскую потребность для этих населенных пунктов, раздают ее. Сейчас они делают волонтерское дело", – рассказал Троян.

Замглавы Нацполиции отметил, что сейчас согласно плану военные выполняют свои задачи, а полиция – свои. По его словам, в Золотом сейчас взвод Нацгвардии помогает полиции обеспечивать порядок, и пока внештатных ситуаций не возникало.

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Как передавали новости "Сегодня", 29 октября в 12:00 началось разведение сил в Золотом. В штабе Объединенных сил сообщали, что ОБСЕ подтвердила начало этого процесса с обеих сторон. Напомним, изначально он должен был начаться 7 октября, но был сорван боевиками.

Отметим, что обязательным условием для начала процесса отвода войск было отсутствие обстрелов в течение семи дней. Однако 26-го числа штаб Объединенных сил сообщал, что неподалеку от Золотого-4 (в пределах участка разведения) боевики совершили обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. При этом в ООС отрицают свои же данные и уверяют, что последний раз обстрел был зафиксирован еще 18 октября. В то же время украинская сторона в СЦКК зафиксировала обстрел боевиками мирных жителей в Золотом-4.

Ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявлял, что для военных были заранее подготовлены запасные позиции, на которые они должны отойти. В свою очередь командующий ООС Владимир Кравченко рассказал, сколько продлится разведение сил возле Золотого.

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