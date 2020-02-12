Добровольцы получат льготы: Кабмин принял важное решение

До недавнего времени бойцы добробатов не получали той поддержки, как военный ВСУ

/ Фото: Минобороны Украины

Кабинет министров определил четкий механизм предоставления статуса участника боевых действий (УБД) защитникам Украины, воевавшим на Донбассе в добровольческих батальонах. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, передает пресс-служба правительства.

По его словам, теперь добровольцы получат льготы и соцгарантии наравне с остальными участниками боевых действий. Глава правительства отметил, что из-за неурегулированности данного вопроса добровольцам иногда приходилось в судах доказывать свое участие в войне против России.

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"Это восстановление справедливости. Добровольцы будут иметь льготы и соцгарантии как участники боевых действий. Также они смогут получить государственную социальную поддержку, получить помощь в социальной и профессиональной адаптации после возвращения с военной службы", – сказал Гончарук.

Как сообщали новости "Сегодня", с 1 января этого года вступил в силу закон, согласно которому воины-добровольцы смогут получить статус УБД. В законе прописаны определенные условия для получения статуса участника боевых действий теми бойцами, которые защищали Украину на Донбассе от российской агрессии не в составе ВСУ.

Ранее правительство упростило получение гражданства для воинов-добровольцев. Теперь соответствующие лица будут иметь право получить вид на жительство в Украине на время участия в конфликте с российским агрессором.

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