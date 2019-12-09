Добровольную реструктуризацию "зеленого" тарифа поддерживают большинство участников рынка – депутат

Законопроект нужно принимать как можно скорее, чтобы не потерять миллиарды, вложенные в развитие альтернативной энергетики

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Предложенный депутатами законопроект №2543 о добровольной реструктуризации "зеленого" тарифа, который призван решить проблемы в области альтернативной энергетики, является компромиссным. И большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных условиях. Об этом заявила народный депутат Украины, член комитета по вопросам экономического развития Людмила Буймистер.

"Предварительно были проведены переговоры с крупнейшими игроками рынка. И около 75 подписали письмо на наш комитет с поддержкой таких условий. Уверены, что большинство рынка уже задекларировали свои позиции, они соглашаются на добровольную реструктуризацию. Я понимаю, что у локальных игроков украинских более сложная ситуация с финансированием. Но мы с ними тоже, думаю, найдем взаимопонимание", – сказала Буймистер.

Она подчеркнула, что добровольность в реструктуризации является ключевой позицией. Ведь только в таком случае можно обеспечить дальнейшее развитие зеленой энергетики в Украине, в которую за последние годы было инвестированы миллиарды евро.

"Это рынок, на который зашли уже 5 миллиардов евро инвестиций. Весь мир движется в сторону зеленых инвестиций. Мы просто не можем позволить себе этот рынок убить, когда он только начинает развиваться. Мы видели эти примеры, в частности в Польше. Это влияет на экономику просто ужасно! А добровольность обеспечивает то, что да, инвесторы понимают, что тариф у нас был исторически завышен. И это мы все говорим откровенно, и мы должны называть вещи своими именами", – отметила Буймистер.

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По ее мнению, предложенный депутатами комитета по вопросам экономического развития законопроект является компромиссным, и она надеется на его поддержку Верховной Радой.

"Мы смогли найти понимание с правительством, с министерством. Это единственный возможный на сегодня компромисс с рынком. Я думаю, что и народные депутаты, которые работают комитете (по энергетике и ЖКХ. – Ред.), увидят, что это действительно наша попытка спасти рынок. И поддержат нас", – сказала Буймистер.

Она также отметила, что законопроект необходимо принимать как можно быстрее, чтобы запускать процесс переговоров и подписания соглашений с игроками рынка.

"Я думаю, что этот закон можно принять достаточно быстро, потому что нам действительно нужно запускать процесс переговоров и подписания изменений в соглашения с рынком. Если мы как можно скорее примем этот закон, мы можем рассчитывать, что Украина будет уже получать порядка 93 миллиона евро. Поэтому тянуть здесь нет смысла", – сказала депутат.

Напомним, проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики" (№2543) зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря 2019 года. По словам одного из соавторов законопроекта, депутата Леси Василенко, он позволит развивать зеленую энергетику, защитит инвесторов, и будет способствовать повышению инвестпривлекательности Украины.

Напомним, ранее на телеканале "Украина" вышел в эфир сенсационный репортаж-расследование "По следам зеленого тарифа". Пока лидеры общественного мнения во всем мире бьются за экологию и защищают зеленую энергию, в Украине вдруг решили, что это – дорого, утверждают эксперты:

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