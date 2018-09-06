Добровольные пожарные дружины украинских ТЭС провели соревнования

Такие соревнования среди своих предприятий тепловой генерации компания ДТЭК проводит в четвертый раз

Добровольные пожарные дружины украинских теплоэлектростанций провели соревнования.

Такие соревнования среди своих предприятий тепловой генерации компания ДТЭК проводит в четвертый раз. Участие в них принимают сильнейшие добровольные пожарные дружины, которые показывают лучшие результаты на тренировках и внутренних чемпионатах. Эти навыки помогают энергетикам вовремя ликвидировать возгорание.

"Мы являемся предприятиями повышенной опасности, и когда возникают возгорания, именно эти добровольные пожарные дружины, в первую очередь, появляются на этом месте. И зачастую они локализуют возгорания, и последствия самые минимальные для предприятий", – говорит Сергей Куриленко, директор по генерации электроэнергии ДТЭК Энерго.

В этом году соревнования открыты – пригласили на них команды всех украинских энергетических компаний. Среди новичков – пожарная дружина Словавянской ТЭС.

По результатам нескольких туров лучшей командой признали представителей Бурштынской теплоэлектростанции.

"Первого места у нас еще не было, мы занимали второе место, в прошлом году мы не попали в тройку. У нас был большой стимул, чтобы себя проявить и занять первое место", – говорит Ярослав Гунчак машинист котельного оборудования ДТЭК Бурштынской ТЭС.

Но главное, говорят участники соревнований, не награда, а то, что они готовы защитить свои города от любых внештатных ситуаций.

Напомним, ранее ежегодные соревнования пожарных прошли под Киевом. За звание лучшей пожарной команды соревновались сельские и добровольческие дружины, а также учащиеся старших классов.

Также мы писали о том, что на Закарпатье прошли соревнования по пожарно-прикладному спорту.