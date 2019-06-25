Добыча газа по-новому: как на современных технологиях растет энергонезависимость Украины

"Укргаздобыча" увеличила добычу газа на 2 млрд кубометров за два года

Фото: pixabay.

Украина занимает третье место в Европе по залежам газа. Перед нами только Норвегия и Нидерланды. Не отстаем мы и по объемам газа, который добываем: здесь мы четвертые в Европе. Такие высокие позиции в рейтинге обеспечиваются благодаря современным методам и технологиям добычи, которые применяет крупнейшая украинская газодобывающая компания "Укргаздобыча". Именно на нее приходится почти три четверти всей добычи газа в стране. В предыдущей статье мы рассказывали, как специалисты "Укргаздобычи" находят залежи газа, а теперь своими глазами увидели, как удается ежегодно добывать все больше голубого топлива.

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Представьте мегаполис, в котором живут миллионы людей. Впрочем, выезд из города – один-единственный. Ситуация очевидна – на выезде всегда будут пробки, люди будут выезжать медленно, тратить много времени на дорогу и средств на бензин.

Впрочем, если через город проложить трассу на много полос, люди смогут выезжать в десятки раз быстрее. То же самое и с газом. Есть технология, которая применяется во всем мире, и с ее помощью можно создать ту самую наиболее скоростную трассу для газа. Этот метод называется гидравлический разрыв пластов или же просто ГРП.

Мы побывали на Ланновском месторождении на Харьковщине. Добывать газ по старым технологиям здесь – невыгодно, а вот ГРП позволяет нарастить объемы добычи даже в сотни тысяч раз на истощенных скважинах.

"Если скважина дает 100 кубов в сутки, в масштабах скважины – это ничто, то, соответственно, увеличение дебита в 5 раз ничего не даст. Но на таких скважинах мы получаем иногда рост до 50 тысяч кубов в сутки. То есть увеличение в 500 раз", – рассказывает Александр Павлушонок, представитель департамента ГРП "Укргаздобычи".

Кстати, благодаря таким операциям на истощенных месторождениях компания "Укргаздобыча" демонстрирует успешный результат отбора остаточных запасов газа на уровне с зарубежным компаниями.

"Это пропант, материал, который используется в гидроразрыве. Но по сути это – песок, просто более прочный. Вот мы создаем трещину, сюда попадает пропант, он ее удерживает раскрытой, и потом по этой трещине газ может поступать в скважину", - демонстрирует принцип технологии Александр Павлушонок.

Эта технология позволяет не только нарастить объем добычи газа, но и сделать это за короткое время. Операция ГРП длится не более полутора часов. Впрочем, подготовка к ней гораздо более длинный, сложный и дорогостоящий процесс, который может занять от 10 дней до месяца. Впрочем, как утверждают участники рынка, технология оправдывает себя.

"Локомотивом стала "Укргаздобыча", которая проводит большинство из таких операций (ГРП – прим. ред)- около 80%. "Укргаздобыча" за последние два года увеличила добычу на 2 миллиарда", - объясняет Роман Опимах, директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины, эксперт газового рынка.

И это еще один существенный шаг к энергонезависимости и доказательство того, что Украина может обеспечить себя собственным газом. Кстати, за первые пять месяцев этого года "Укргаздобыча" добыла почти 6,5 млрд кубометров газа, превысив прошлогодние показатели. При этом, как мы писали, за пользование недрами "Укргаздобыча" платит ренту и в местные бюджеты. Эти средства идут на ремонт дорог, строительство школ и другие социальные нужды.

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