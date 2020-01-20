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Добыча угля на государственных шахтах в 2019 году обвалилась на 24% — Ляшко

20 января, 17:37

Глава Радикальной партии уверен, что виновные ответят за содеянное

Фото: Facebook Олега Ляшко

Фото: Facebook Олега Ляшко

Добыча угля на государственных шахтах в 2019 году обвалился на 24%. Это — та страшная цена, которую наша страна платит за покупку российской электроэнергии, уверен лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"Только идиоты или враги не понимают, что покупать у России газ, электричество, уголь – это то же, что платить за самоубийство!", – заявил он. Соответствующее сообщение он разместил на своей страничке в Facebook.

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"Вся антиукраинская банда во главе с Андреем Герусом, которая совершила это энергетическое самоубийство Украины, оставила без работы и зарплаты наших шахтеров и энергетиков – обязательно ответит за это преступление!", – сказано в сообщении.

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Напомним, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по возможным злоупотреблениям Андрея Геруса – главы комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады. Открыть соответствующее производство НАБУ обязал Высший антикоррупционный суд, а с требованием открыть дело, в свою очередь, в суд обратилась адвокат Олега Ляшко Элеонора Саловая.

Напомним, импорт электроэнергии из Беларуси и РФ, который был начат из-за поправки Андрея Геруса, привел к тому, что 3537 рабочих мест на угольных шахтах, обогатительных фабриках и теплоэлектростанциях оказались ненужными.

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электроэнергия импорт Олег Ляшко Андрей Герус

Источник: Сегодня

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