Дочь Цемаха прокомментировала сообщения об убийстве отца

Один из главных свидетелей уничтожения самолета MH17 жив и находится на Донбассе

Владимир Цемах / Фото: AFP

На днях фигурант дела MH17 и один из главных свидетелей в катастрофе с малайзийским самолетом в небе над Донбассом Владимир Цемах подал на Украину в Европейский суд, а сегодня появилось сообщение, что он убит. Дочь боевика Мария опровергла информацию российского СМИ.

Об этом она сказала в комментарии Hromadske.

Отметим, что сегодня на англоязычной версии пропагандистского ресурса Russia Today появилась публикация, что якобы Цемах был убит в Москве, однако затем новость была удалена.

Дочь Цемаха заявила, что ее отец "жив и здоров" и находится дома на оккупированной территории Донбасса.

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Это подтвердил в Twitter и журналист Radio Free Europe, автор колонок в POLITICO, The Guardian, The Times и CNN Кристофер Миллер: "Дочь Владимира Цемаха, Мария, сказала мне, что сообщение о смерти ее отца не соответствует действительности".

Отметим, что в сети начали распространяться сообщения о том, что новость с российского сайта была очень быстро удалена. Журналист Фабрис Депрез отметил, что не смог найти даже в кэше версию публикации RT.

"Упоминаются только удаленные чаты Telegram от родственников Цемаха, чтобы поддержать это заявление (о гибели): все используют одни и те же скриншоты статьи, и я не смог найти кэшированную версию", – написал он.

Как сообщали новости "Сегодня", в июне прошлого года стало известно, что сотрудники украинских спецслужб задержали Владимира Цемаха в оккупированном Снежном Донецкой области и вывезли на подконтрольную Украине территорию.

Отмечалось, что Цемах как экс-командир бригады ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области. Однако позже в рамках большого обмена удерживаемыми лицами Цемах был передан российской стороне. Помощник президента Украины Андрей Ермак, который возглавлял рабочую группу по обмену пленными, рассказал, что Россия с первого дня переговоров об обмене удерживаемыми лицами требовала выдать ей боевика.

Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в отказе арестовывать Цемаха. "Россия добровольно позволила Цемаху покинуть территорию страны и тем самым отказалась выполнять голландскую просьбу (был запрос о его выдаче – Ред.). В то же время РФ была обязана сделать это в соответствии с Европейской конвенцией о выдаче".

Украинский воин Дмитрий Гержан с позывным "Тритон", который получил тяжелое ранение во время операции по вывозу с Донбасса Цемаха, рассказал о спецоперации. Подробнее смотрите на видео:

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