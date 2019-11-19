Договор на 136 миллионов: Франция построит для Украины 20 катеров

/ Фото: mvs.gov.ua

Украина закупит для пограничников патрульные катера, а построит их французская компания ОСЕА. Соответствующее межправительственное рамочное соглашение между Украиной и Францией подписано сегодня в Париже во время выставки Milipol-2019. После ратификации соглашения Верховной Радой, будет подписан технический контракт на 136 миллионов евро, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Документ подписали от имени правительства Украины министр внутренних дел Арсен Аваков и его французский коллега Кристоф Кастанер. Планируется, что корабельный состав Государственной пограничной службы Украины пополнится 20 патрульными кораблями компании ОСЕА. Проект рассчитан до 2023 года, а первый корабль Украина сможет получить в 2021 году. Длина судна 32 метра, максимальная скорость – 30-32 узлов, автономность около недели, дальность по плаванию – 1200 морских миль.

"Сегодня было подписано межправительственное рамочное соглашение на изготовление и поставку для нужд системы пограничной безопасности 20 пограничных патрульных катеров. Каждый четвертый корабль будет изготовлен в Украине. Таким образом мы защитим акватории наших морей и за счет локализации производства в Украине, ориентировочно, это будет один из николаевских заводов, мы сможем возродить производство катеров с алюминиевым корпусом. Надеемся, что после этой сделки мы на постоянной основе будем производить катера на николаевском заводе", – сказал Аваков.

Отмечается, что дополнительная комплектация катеров будет украинский – маленькие скоростные лодки, которые изготавливаются в Харькове, оружие также будет украинское. Глава МВД также рассказал о финансировании проекта.

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"Проект стоит 136 млн евро. 15% мы платим сразу из государственного бюджета. И 85% – это специальный кредит французского казначейства с минимальными процентами. Кроме производства и поставок судов, проект включает систему сервисного обслуживания, подготовку 240 членов экипажа и 120 человек технического персонала, запасные части и инструменты, необходимые для технического обслуживания в течение двух лет эксплуатации, техническую поддержку в Украине (по одному технику и инженеру компании производителя) в течение 60 месяцев с даты поставки первого корабля в Украину, доставку кораблей в Одессу и страхование на время перехода", – отметил министр.

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В свою очередь заместитель главы МВД Сергей Гончаров заявил, что корпуса катеров будут изготовлены из морского алюминия, чтобы сделать их более легкими и маневренными.

"Это новейшие тенденции в производстве. Алюминиевые корпуса дают меньшую осадку, то есть суда могут работать на мелководье. Это экологичный материал и его можно длительное время эксплуатировать. Мы исследовали опыт использования таких лодок. Кроме того, это прекрасная возможность для нашего судостроения не только восстановить производство, но и привлечь новые технологии", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", в октябре в Одессу из США прибыли катера Island. Патрульные катера были переданы американцами Украине около года назад, но украинские моряки получили их только недавно. Недавно катера Island впервые испытали в Украине.

Также напомним, что в декабре 2018 года Нацгвардия и спасатели получили французские вертолеты Airbus. Планируется, что всего будет 55 вертолетов для Системы авиабезопасности и гражданской защиты.

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