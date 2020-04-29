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Договор на распределение электроэнергии с ДТЭК Киевские электросети теперь можно подписать онлайн

29 апреля, 16:00

Актуально

Для того, чтобы воспользоваться новым онлайн-сервисом клиенту необходимо сделать 6 простых шагов

/ Фото: Pixabay

ДТЭК заботится о своих клиентах и создает для них новые удобные онлайн-сервисы. Таким является заключение договора на распределение электроэнергии, который теперь клиенты физические лица могут подписать, не выходя из дома. Это особенно актуально в период пандемии коронавируса, когда центры обслуживания клиентов работают в удаленном режиме.

"Новая услуга станет удобным решением в период карантина и по его завершении. Клиентам больше не нужно посещать офисы компании для заключения договора распределения. Теперь это можно сделать онлайн. Что значительно экономит время и упрощает процедуру", – заявил генеральный директор ДТЭК Киевские электросети Марис Куницкис.

Для того, чтобы воспользоваться новым онлайн-сервисом клиенту необходимо сделать 6 простых шагов:

  1. Зайти на сайт ДТЭК Киевские электросети в специальный раздел и ознакомиться с публичным договором о распределении.
  2. Скачать необходимые для заполнения бланки.
  3. Заполнить и подписать скачанные документы.
  4. Отсканировать или качественно сфотографировать заполненные и подписанные документы.
  5. Заполнить онлайн-форму и прикрепить к ней скан-копии подписанных документов, а также: скан-копию паспорта; скан-копию справки о присвоении идентификационного номера; скан-копию документа, которым определено право собственности или пользования на объект (квартиру); скан-копию заявления-согласия совладельца (если такой есть) о заключении соответствующего договора.
  6. Нажать кнопку "Отправить".

Сразу после отправки, клиент получит уведомление, что его документы приняты. Далее они попадут к специалисту ДТЭК Киевские электросети. Он их проверит и, если будут вопросы или ошибки, то попросит уточнить или исправить. Если с документами все в порядке, то клиенту отправят скан-копии подписанного компанией пакета документов, которые будут свидетельствовать о присоединении к договору распределения.

"В первый месяц карантина нашими дистанционными услугами клиенты воспользовались более 102 тысяч раз. С их помощью они передавали показания счетчиков, оформляли заявки на ремонт приборов учета, заказывали присоединения или просто получали необходимую консультацию. Теперь, не выходя из дома, можно в несколько кликов заключить и договор о распределении электроэнергии", – резюмировал Марис Куницкис.

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Напоминаем, что из-за пандемии коронавируса с 17 марта ДТЭК Киевские электросети ввел дистанционное обслуживание клиентов, а значительная часть его административного персонала работает удаленно. Сотрудники компании делают все возможное для стабильного электроснабжения и круглосуточно проводят аварийно-восстановительные работы.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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договор электроэнергия коронавирус ДТЭК Киевские Электросети онлайн-сервис Марис Куницкис

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