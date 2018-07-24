Договор пожизненного содержания: спасение от одиночества или ловушка

Пенсионеры в обмен на лекарства и уход согласились отдать свою квартиру соседке, но ни хорошего слова, ни лекарств так и не дождались

92-летняя Валентина и ее муж Вадим после смерти родного сына остались одни – без детей, без близких родственников и друзей. Год назад у Вадима начали отказывать ноги. Когда пенсионерам стало совсем тяжело справляться, им начала помогать соседка. Она каждый день навещала их, покупала необходимые лекарства и продукты. А самое главное – разговаривала со стариками и выслушивала их жалобы на здоровье.

Валентина радовалась и была поражена таким вниманием Татьяны.

"Она все говорила: мне ничего от вас не надо. Мне вас жалко, как стариков, и я вас жалею. Я рано осталась без родителей, вот я вас и жалею", – вспоминает женщина.

Но спустя несколько месяцев Татьяна предложила пенсионерам подписать договор, предусматривающий ее уход за ними в обмен на их жилье. Убеждала, что это соглашение они могут разорвать в любой момент. Поэтому пенсионеры согласились без колебаний. Доверяли женщине и помогать им, кроме нее, было некому. Уже на следующий день после того, как соглашение подписали, Татьяна впервые не наведалась к пенсионерам. Но Валентина и ее муж не обратили на это внимания.

"Потом она мне говорит: тетя Валя, я не буду целые сутки сидеть здесь с вами, я работаю, мне надо работать. И она начала приходить только утром, памперсы поменять", – говорит Валентина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Пенсионерка доверилась соседке и жестоко поплатилась – ее трижды ограбили

В конце концов Татьяна вообще перестала посещать одиноких пенсионеров. Подписали договор – уход, лекарства и продукты соседки исчезли. 90-летней женщине приходилось самостоятельно поднимать парализованного мужа, чтобы его покормить. Пенсионерка вспоминает: как пенсионеру, прикованному к постели, очень нужны были лекарства, которые обещала приносить Татьяна.

"Она ушла утром, а муж уже почти умирал. Я говорю: Таня, когда же ты придешь? – Теть Валь, я сейчас не могу, вызывайте скорую помощь. Ну, я вызвала, у него температура 40", – вспоминает Валентина.

Татьяна так и не пришла. Вадим Серафимович умер в страшной лихорадке. Тогда Валентина пошла к соседке, чтобы дала денег на похороны. Но Татьяна предложила вдове 5 гривен! Пожилой женщине пришлось хоронить мужа самостоятельно.

После смерти мужа Валентине начали приходить платежки за коммунальные услуги на 2 тысячи гривен. А это вся ее пенсия. Муж Валентины, как инвалид первой группы, имел льготы, которые позволяли за квартплату не платить. Женщина снова обратилась к соседке Татьяне, чтобы она помогала оплачивать коммуналку. Ведь именно об этом они договаривались, когда подписывали договор пожизненного содержания.

"Так она мне такое устроила здесь, слова не давала сказать: А вы же пользуетесь квартирой, вы же живете здесь. А я говорю: Так что же это получается, я у вас как квартиру снимаю?" – рассказывает пенсионерка.

Валентина поняла: ждать и рассчитывать на помощь и деньги, от некогда щедрой и внимательной соседки Татьяны, не стоит. Бабушка пошла в Харьковский благотворительный фонд помощи ветеранам.

"Мы сейчас подали в суд, чтоб расторгнуть договор", говорит юрист Роман, который занимается делом Валентины.

Он убежден, что Татьяна и не планировала ухаживать за стариками. И поэтому заранее продумала условия договора так, чтобы было выгодно ей, а не пенсионерам. Согласно документу, женщина не обязана ни ухаживать за пенсионерами, ни платить за коммуналку, ни давать деньги на текущие расходы. В договоре написано: квартира, которая принадлежит пенсионерам, переходит в собственность дочери Татьяны. А она может на свое усмотрение помогать старикам или нет.

Валентина убеждает: когда они подписывали договор, нотариус не объяснил, что их квартира переходит в собственность дочери соседки сразу. Нотариус не убедилась в дееспособности мужа Валентины. На тот момент мужчина был болен настолько, что не понимал, что происходит. У него были проблемы с памятью.

"Он там даже не фамилию ... какие-то крючки поставил, потому что у него руки тряслись", – отмечает Валентина.

Наши журналисты решили встретиться с соседкой, которая не выполнила обещания – ухаживать в обмен на жилье. Но женщина разговаривать отказалась.

В этом конкретном случае, помощь пенсионерам, согласно договору, должна была оказывать как раз дочка Татьяны (соседки). А фактически условия частично выполняла сама соседка, а потом и вообще исчезла.

Сегодня старушка уже не ходит к соседке. А вместе со своим адвокатом готовится к суду. Ведь это единственный способ разорвать соглашение и вернуть себе квартиру. Валентина планирует подписать договор пожизненного содержания с тем, кто действительно позаботится о ней. Но уже в следующий раз в документе пропишет все, на что она готова променять свое жилье.