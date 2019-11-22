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Доктор Комаровский о медицине: Реальная беда

22 ноября, 22:44

Знаменитый доктор призывает пересмотреть свое отношение к тем людям, которые находятся в медицинском сообществе

Евгений Комаровский. Фото: скриншот

Евгений Комаровский. Фото: скриншот

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Ситуация с медициной в Украине – реальная беда.

Об этом заявил Евгений Комаровский, врач-педиатр, кандидат медицинских наук в социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"Когда мы говорим о здравоохранении – здесь можно выделять некоторые подразделы, такие как: кадры, деньги, сама медицинская наука и закон. Самый грустный – это кадры. Мне бы хотелось охарактеризовать это словом "трындец". При чем, если с врачами – это "трындец" умеренный, то с медсестрами – полный, а с санитарками – катастрофический", – отметил он.

"Если мы не пересмотрим свое отношение к тем людям, которые находятся в медицинском сообществе, рядом с пациентами, если мы сейчас всей страной не договоримся – то мы объявим медицинский дефолт. Потому что государство свои обязательства, прописанные в Конституции и в бюджете не выполняет и выполнить не может", – резюмировал он.

Между тем, заботясь о здоровье украинцев, ранее доктор Комаровский назвал тройку самых полезных круп, которые рекомендуют регулярно употреблять диетологи со всего мира.

А также назвал очень важный витамин.

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