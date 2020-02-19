Доктор Максим Иванчук рассказал об авторских методиках проведения пластических операций

В современной медицине любой пластический хирург пытается создать собственные способы проведения популярных операций, чтобы заработать авторский стиль и уважение пациентов. Так, известный украинский пластический хирург Максим Иванчук разработал 5 авторских методик за последние несколько лет. В этом материале мы расскажем, чем они отличаются от обычных операций и почему столь популярны среди украинок.

За время работы в сфере пластической хирургии доктор Максим Иванчук успел зарекомендовать себя как настоящий профессионал. В его клинику премиум-класса приезжают пациенты с разных уголков мира с желанием изменить собственную внешность и обрести уверенность в себе. Именно благодаря авторским методикам доктору удается достичь этих целей за достаточно короткий промежуток времени.

Первая методика – липосакция подбородка. Эта пластическая операция состоит из нескольких частей. Сначала Максим Иванчук удаляет лишний жир с подбородка, далее корректирует форму скул и нижней трети лица. Потом хирург проводит выделение угла молодости и удаляет комки Биша. Эта методика состоит из пяти важных процедур, которые в комплексе меняют лицо пациента до неузнаваемости.

Судя по отзывам Максима Иванчука, вторая методика считается одной из самых популярных. Авторская процедура фейслифтинга проводится в области глаз. С ее помощью доктор формирует новый разрез глаз – миндалевидный. Также он поднимает брови вверх и устраняет возрастные изменения с помощью лифтинга верхней и средней трети лица.

Следующая уникальная методика доктора Максима Иванчука – склеивание шва. Уникальная она потому, что в Украине кроме этого пластического хирурга ее не использует никто. Специальный клей, который доктор привез из США, разработали ученые одного из институтов. На сайте Максима Иванчука в разделе "отзывы" пациенты делятся своими впечатлениями от использования данного клея. Судя по их реакции, методика позволяет практически полностью избавиться от швов или сделать их максимально незаметными.

Четвертая методика доктора – моделирование идеального тела. Во время этой операции Максим Иванчук проводит спортивную липосакцию живота, талии и подлопаточной области. Также в список процедур входит абдоминопластика и подтяжка кожи на определенных участках тела.

Последняя методика от доктора Максима Иванчука – моделирование лица. Эта операция состоит из 15 отдельных процедур.

Первая пятерка – личная разработка пластического хирурга, а остальные 10 определены как стандартные процедуры. Примечательно, что доктор подбирает типы процедур индивидуально для каждого пациента, чтобы конечный результат удовлетворил требования даже самого взыскательного клиента.

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