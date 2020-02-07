Документы в смартфоне теперь доступны всем: что нужно знать

/ Фото: Pixabay

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В правительстве уже давно анонсировали масштабную диджитализацию и оцифровку всех возможных услуг. И вот, 6 февраля официально запустилось мобильное приложение "Дія", благодаря которому украинцы смогут перевести свои документы в электронный формат. В первую очередь, такое нововведение коснется водителей, которые получили возможность пользоваться не бумажными правами и техпаспортами, а цифровыми. Сайт "Сегодня" рассказывает, что нужно знать об оцифровке документов и как все это будет работать.

Со временем украинцы смогут голосовать на выборах онлайн

На официальную презентацию мобильного приложения "Дія" пришел и президент Украины Владимир Зеленский, который отметил, что диджитализация – очень сложный процесс, и другие страны годами идут к тому, к чему Украины смогла прийти всего за полгода. Так, на данный момент Украина стала 10-й страной в мире и четвертой в Европе, где осуществляется оцифровка документов.

"Важно и то, что на создание этого приложения не было потрачено ни одной гривни из государственного бюджета Украины. Мы не останавливаемся, и к концу зимы украинцы получат доступ к цифровым паспортам", — заявил Зеленский.

С помощью паспортов в смартфоне украинцы смогут путешествовать, покупать билеты, регистрироваться в отелях, удостоверять личность при получении медицинских и даже банковских услуг и т.д. Но оцифровка паспортов куда более сложный процесс – нужна надлежащая защита и верификация.

"Наша цель – сделать так, чтобы все взаимодействия с государством человек мог осуществлять с помощью смартфона, и даже голосовать на президентских, парламентских и местных выборах. Это вызов, амбициозный, но достижимый", — добавил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский на презентации приложения "Дія". Фото: Министерство цифровой трансформации.

Премьер-министр Алексей Гончарук в свою очередь рассказал, что цель правительства на следующие три года – оцифровать все государственные услуги. А к концу 2020 года планируется перевести в цифровую плоскость 50 самых востребованных услуг.

"Мы расширяем функционал документов, это означает, что по водительским правам можно будет, например, купить билет на самолет. Потому что это все равно документ, который идентифицирует личность. Все лишние условности должны остаться в прошлом", — добавил Гончарук.

Как будут работать электронные документы

Мобильное приложение "Дія" уже можно бесплатно загрузить в App Store и Play Market. Сейчас в нем доступны только два документа — водительское удостоверение и техпаспорт, но вскоре обещают добавить студенческий билет, паспорт гражданина Украины и даже загранпаспорт (правда, путешествовать по нему будет нельзя).

Идентификация пользователей в приложении происходит с помощью технологии BankID через систему Национального банка Украины и с помощью ПриватБанка. Достаточно просто скачать приложение, подождать, пока оно установится, зайти и выбрать, как вам удобнее пройти идентификацию — с помощью приложения ПриватБанка или же с BankID. После того, как идентификация успешно завершится, ваши документы автоматически появятся в приложении.

"Теперь достаточно будет предъявить представителю полиции электронное приложение "Дія", в нем — водительские права или техпаспорт, и полицейский сам проверит данные, которые там есть, с помощью QR-кода и сверится с системой МВД", — отметил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Напомним, что только за 2019 год украинцы получили 310 959 штрафов за то, что у них не было при себе водительских удостоверений. Общая сумма этих штрафов превышает 140 млн грн. Поэтому наличие прав в смартфонах поможет многим сохранить свои деньги.

Руководитель проекта "Дія" Мстислав Баник отметил, что когда они начали работать над проектом, то увидели, что только в девяти странах мира существует цифровое водительское удостоверение.

Так выглядят цифровые права в других странах. Фото "Сегодня".

"В Украине есть 9,5 млн водителей, в процессе оказалось, что создать цифровые образы мы можем только для 2,5 млн документов. Получалось, что 7 млн водителей оказывались вне государства в смартфоне. Мы выяснили, что одна из ключевых проблем – это отсутствие фотографии, поэтому была создана отдельная система, которая импортировала фото из реестра ГМС (Государственной миграционной службы, — ред.). И тогда у нас стало 5,5 млн водительских удостоверений", — рассказывает Баник.

На данный момент получилось создать образы для 61% водительских удостоверений и для 69% техпаспортов. Но для того, чтобы государство в смартфоне стало доступно всем, был разработан новый продукт — система верификации документов водителей онлайн. Так, те, у кого документы не оцифровались автоматически, могут заполнить форму онлайн, добавить фото документов и заказать цифровое водительское удостоверение.

Цель проекта "Дія" – до конца 2020 года получить 10 миллионов активных пользователей. После прав и техпаспорта в приложении должна появиться "автогражданка" ­— третий сервис для водителей.

Также у оцифрованных документов будет генерироваться QR-код, который поможет в режиме реального времени подтвердить, действителен документ или нет.

"Документ должен быть действителен прямо в момент проверки. Мы разработали отдельную систему с генерацией уникального временного QR-кода для каждого документа. В момент генерации кода программа обращается в реестр и подтверждает, действителен он, или нет, в режиме реального времени. Живет такой QR-код всего 3 минуты. Для сканирования этого QR-кода не нужно никакое дополнительное программное обеспечение, нужно иметь только смартфон, камеру и установленную "Дію", — поясняет Баник.

Работать приложение будет и в оффлайн режиме, а ведущие мобильные операторы страны уже заверили, что не будут тарифицировать абонентов при пользовании приложением в онлайне, несмотря на то, где вы находитесь и сколько у вас денег есть на счету.

Так, Киевстар уже сделал это приложение безлимитным в своей сети, т.е. абоненты не будут платить за трафик, при пользовании "Дії". А в марте приложение станет бесплатным для абонентов других операторов.

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