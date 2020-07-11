Долгая дорога к морю: на трассах юга Украины выстроились километровые пробки (видео)

В разгар отпускного сезона многие украинцы решили отправиться к морскому побережью на собственных автомобилях и были вынуждены простаивать в пробках долгие часы.
Так, на трассе Харьков – Симферополь в направлении Кирилловки протяженность затора 11 июля достигала пяти километров, сообщает "Информатор".
Пробка начиналась сразу после выезда из Запорожья, возле поселка Балабино, и протянулась почти до Григоровки. Причиной стали ремонтные работы, о которых предупреждали в полиции.
Видео: "Информатор. Днепр"
Копы посоветовали желающим побыстрее добраться на Азовское море ехать через Ореховское шоссе.
Масштабные заторы зафиксировали также и возле города Каменское (бывший Днепродзержинск) в Днепропетровской области – ролик выложили участники Facebook-сообщества "Типичный Днепродзержинск".
На кадрах съемки видно, что на трассе идут дорожные работы, а желающие проехать вынуждены дожидаться начала "реверсного" движения – закрыта одна полоса трассы, а на второй плотно стоят автомобили.
Напомним, ранее подобная ситуация сложилась на въезде в Одесскую область в конце июня – длительные выходные на День Конституции многие украинцы решили провести у моря, однако на мосту через лиман в эти дни велись ремонтные работы.
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