Долгая дорога к морю: на трассах юга Украины выстроились километровые пробки (видео)

В разгар отпускного сезона украинцы вынуждены стоять в дорожных заторах

В разгар отпускного сезона многие украинцы решили отправиться к морскому побережью на собственных автомобилях и были вынуждены простаивать в пробках долгие часы.

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Так, на трассе Харьков – Симферополь в направлении Кирилловки протяженность затора 11 июля достигала пяти километров, сообщает "Информатор".

Пробка начиналась сразу после выезда из Запорожья, возле поселка Балабино, и протянулась почти до Григоровки. Причиной стали ремонтные работы, о которых предупреждали в полиции.

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Видео: "Информатор. Днепр"

Копы посоветовали желающим побыстрее добраться на Азовское море ехать через Ореховское шоссе.

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Масштабные заторы зафиксировали также и возле города Каменское (бывший Днепродзержинск) в Днепропетровской области – ролик выложили участники Facebook-сообщества "Типичный Днепродзержинск".

Видео: Facebook / Типичный Днепродзержинск

На кадрах съемки видно, что на трассе идут дорожные работы, а желающие проехать вынуждены дожидаться начала "реверсного" движения – закрыта одна полоса трассы, а на второй плотно стоят автомобили.

Напомним, ранее подобная ситуация сложилась на въезде в Одесскую область в конце июня – длительные выходные на День Конституции многие украинцы решили провести у моря, однако на мосту через лиман в эти дни велись ремонтные работы.

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