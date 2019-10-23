"Процесс переходов в ПЦУ практически сошел на нет": интервью с митрополитом УПЦ МП Климентом

Фото: orthodox.cn.ua

Год назад решение Синода Константинопольского патриархата положило начало серьезным сдвигам в церковной жизни. Отменив решение от 1686 года, дающее право Московскому патриарху рукополагать Киевского митрополита, Синод открыл путь для создания Православной церкви Украины, которая, как предполагалось, объединит в себе существующие в Украине православные конфессии.

Однако, по факту, в новую украинскую церковь объединились лишь Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь. Что же касается крупнейшей церкви – Украинской православной церкви Московского патриархата, то желание присутствовать на Объединительном соборе изъявили лишь два епископа из почти сотни. Таким образом, на начальном этапе создания ПЦУ процесс практически не затронул УПЦ МП.

Однако после получения Православной церковью Украины Томоса начались процессы, имеющие уже непосредственное отношение к крупнейшей православной церкви. Во-первых, некоторые парафии УПЦ МП изъявили желание перейти в ПЦУ. Во-вторых, парламентом были приняты изменения в закон "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций, а также утвержден закон №2673-VIII "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица". Оба решения, по сути, непосредственно касались или могли коснуться Киевской метрополии УПЦ.

Через некоторое время УПЦ (МП) удалось приостановить как процесс переименования церкви (оспорив приказ Минкульта об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций, подпадающих под действие новых норм закона о свободе совести и религиозных организаций), так и переходы.

О том, как изменения церковного ландшафта, старт которым был положен год назад, сказались на Киевской митрополии УПЦ (МП), сайт "Сегодня" поговорил с митрополитом Нежинским и Прилукским, главой Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви (МП) Климентом.

Читайте на сайте "Сегодня" также интервью с митрополитом ПЦУ Александром (Драбинко) "Проще получить Томос, чем госдокументы о регистрации в Киеве" и с епископом УПЦ КП Андреем "Независимая церковь в Украине может быть только в статусе патриархата".

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- Ваше высокопреосвященство, как известно, Киевская митрополия УПЦ МП не принимала участия в создании Православной церкви Украины и старалась всячески дистанцироваться от этого процесса. Тем не менее, в итоге события все же коснулись Киевской митрополии. В частности, государство приняло решения, затрагивающие непосредственно УПЦ МП – например, о переименовании церкви. В апреле окружной суд Киева удовлетворил иск УПЦ МП к Минкульту и запретил госрегистраторам проводить любые регистрационные действия в отношении Киевской митрополии – то есть, по сути, переименование церкви приостановлено. На каком этапе сейчас пребывает судебный спор?

- Сейчас продолжаются судебные разбирательства. Отмечу, что на решение Окружного суда Минкульт подал апелляцию, и в июле суд эту апелляцию не удовлетворил. Таким образом, апрельское решение Окружного суда остается в силе, принудительное переименование остановлено до рассмотрения дела по сути. И мы считаем, что нет никаких юридических оснований отказать Украинской православной церкви в исках. Разве что могут быть какие-то политические мотивы для этого.

Потому что утверждение многих решений прошлой властью в сфере религии определялись чисто политическими факторами. В том числе оказывалось давление на чиновников Министерства культуры, которые в результате не только безосновательно отказывали в регистрации религиозным общинам Украинской православной церкви, но и заставляли парафии менять свою конфессию. Также оказывалось давление на местные органы власти. То есть, по сути, происходило грубое вмешательство государства в религиозную сферу.

Если говорить конкретно о решении Минкульта, которое мы оспариваем, то оно базировалось на выводах какой-то экспертной комиссии. В то же время никому не известно, кто делегировал членам комиссии такие права, кто вообще создавал эту комиссию, на каких основаниях можно считать членов этой комиссии экспертами в тех или иных вопросах, какой методологией пользовались данная комиссия. Масса вопросов, и, думаю, никто никогда не сможет дать ответы на них. Есть основания полагать, что создание этой комиссии происходило противозаконным способом. И Минкульт, соответственно, не имел абсолютно никаких прав принимать какие-то решения относительно ликвидации религиозной общины или ее переименования на основе выводов такой комиссии.

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Поэтому сегодня, конечно, решение этого вопроса (о переименовании, – авт.), который сегодня беспокоит украинскую православную церковь, – лишь первый этап. Потому что второй этап, на наш взгляд, должен заключаться в правовой оценке действий тех, кто подписывал решения, поставившие под угрозу и межконфессиональный мир, и фундаментальные права и свободы в стране. Также должна быть дана правовая оценка действиям тех, кто способствовал рейдерским захватам культовых сооружений. То есть, в принципе, был причастен к уголовным преступлениям.

- По информации правоохранительных органов, в ряде регионов уже расследуются подобные дела.

- Да, сегодня в Черновицкой, в Винницкой областях суды уже рассматривают вопросы, связанные с деятельностью местных чиновников, которые незаконно регистрировали и переводили парафии из одной конфессии в другую.

Вопрос даже не в том, что перевели парафии, хотя и это зачастую делалось незаконно. А в том, что чиновники пытались ликвидировать конфессию как юридическое лицо. То есть дискриминировать ее, лишить юридических прав, которые есть у других религиозных общин.

- Кстати, о переходах парафий. Если сразу после создания ПЦУ СМИ сообщали о таких фактах регулярно, то сегодня подобных сообщений практически не встречается. Процесс приостановлен?

- Когда процесс переходов происходил массово – в связи с тем, что определенные структуры в местных органах власти инициировали такие переходы, оказывали давление либо всячески стимулировали парафии, – все это подавалось под лозунгом "Народ Украины массово хочет изменить свою конфессию". Но когда сменилась политическая ситуация, мы видим, что таких собраний и переходов уже практически нет. Возникает вопрос: почему народ Украины вдруг как-то неожиданно перехотел менять свои собственные религиозные убеждения?

Мы этот удивительный факт можем объяснить только тем, что процесс переходов был искусственным. Инициировались собрания, разжигалась межконфессиональная вражда – все это происходило при попустительстве, а порой и при прямом участии представителей местных органов власти. На наш взгляд, такие действия подпадают под абсолютно конкретные статьи Уголовного кодекса.

Как я уже сказал, сейчас действительно процесс переходов практически сошел на нет. Более того, начался обратный процесс. Уже зафиксировано несколько случаев, когда парафии, которые из-за давления, обмана в свое время заявили о переходе в другую конфессию, вернулись в Украинскую православную церковь. Например, вернулась религиозная община в селе Морозовка Киевской области, и так далее.

Хочу сказать, что на самом деле статистика, которая сегодня озвучивается – что якобы 500 парафий ушли в ПЦУ, – это абсолютные фейки. Цифры, не имеющие ничего общего с реальностью. И это очень легко проверить. Просто поехать, посмотреть на парафии – особенно на востоке Украины, на севере, которые, как было заявлено, перешли в ПЦУ. Вы убедитесь, что в реальности никто никуда не переходил. То есть мы имеем дело с банальными "приписками" в духе советских времен. Когда "сверху" спускали план, а чиновники на местах, не имея возможности его выполнить, просто "рисовали" цифры.

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