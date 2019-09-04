Должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба разделят: что это значит

Будет четко определено, кто командует войсками, а кто занимается их подготовкой и обеспечением

/ Фото: Минобороны Украины

В Украине проведут реформу Генерального штаба ВСУ – будут разделены полномочия по управлению армией и ее развития. Также будут разграничены должности начальника Генштаба и Главнокомандующего. Все это делается для приведения системы управления войском к стандартам НАТО.

Об этом рассказал в интервью Армия.Inform первый заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-полковник Игорь Колесник.

Он отметил, что планируется разделить функции между Министерством обороны и Генеральным штабом, ведь по принципам НАТО оборонное ведомство как орган центральной власти должен осуществлять демократический гражданский контроль над ВСУ, ресурсное обеспечение армии, а также определять оборонную политику, а Генеральный штаб – реализовывать ее.

Также, по его словам, в ВСУ пройдет разграничения полномочий. В частности, между органами военного управления, осуществляющих развитие, подготовку, комплектование и обеспечение армии (т.н. генерирование, это новые термин в армии), и применения войск.

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"Задачи, связанные с генерированием, будут возложены на Генеральный штаб как главный орган военного управления и командования видов (войск). А применение ВСУ станет функцией командования Объединенных сил совместно с органами военного управления оперативного уровня. Кроме того, будет осуществлено разграничение должностей начальника Генерального штаба и Главнокомандующего ВСУ с одновременным переходом Генерального штаба, штабов видов и штабов оперативного уровня на J-структуру. Это позволит улучшить систему управления, ведь будет четко регламентировано: кто отвечает за подготовку, а кто за применение Вооруженных сил. Для выполнения этой задачи приказом министра обороны создано проектную команду, которую я возглавляю. Эта программа объединяет семь проектов", – рассказал Колесник.

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Генерал подчеркнул, что на новую систему управления армией планируется перейти до конца 2020 года, а вот разграничение должности начальника Генерального штаба и Главнокомандующего ВСУ пройдет до конца текущего года.

"Главнокомандующий будут командовать Вооруженными силами, а органом, который будет обеспечивать его работу и оказывать всестороннюю поддержку в реализации его решений, будет Генеральный штаб. Главнокомандующий будет подчиняться министру обороны", – добавил он.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце июня президент Украины заслушал доклад начальника Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака о состоянии дел в армии, ходе ее реформирования и путях решения проблемных вопросов. Также Зеленский заявил, что с 2020 года стандарты НАТО должны внедряться в ВСУ.

В то же время в Минобороны назвали главные приоритеты в финансировании армии до 2022 года. Заместитель Министра обороны Украины Олег Шевчук отмечал, что министром обороны утвержден ориентировочный план содержания и развития Вооруженных Сил на ближайшие годы.

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