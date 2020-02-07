Дома и участки в самой элитной части России: как сейчас живется Николаю Азарову

У семьи экс-премьера Украины обнаружили еще один участок на Рублевке

Экс-премьер России Дмитрий Медведев, президент РФ Владимир Путин и Николай Азаров / Фото: сайт Кремля

Российские журналисты нашли у подозреваемого в даче взятки экс-премьера Украины Николая Азарова участок в одном самых дорогих уголков РФ – на Рублевке в Московской области.

Ссылаясь на данные Росреестра, издание "Проект" пишет, что разыскиваемый в Украине политик арендует почти 50 соток земли в селе Петрово-Дальнее – данный участок принадлежит России и до конца 2014 года им распоряжался "Оздоровительный комплекс Рублево-Успенский".

"Сколько Азаров за нее платит, если платит вообще, неизвестно", – констатируют журналисты.

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Согласно официальным данным, землю выделили на основании некоего официального "письма" от 16.01.2015 №РС-6с. Кто автор обращения – не указывается.

При этом отмечается, что недостатка в жилье экс-премьер не испытывает, так как в 2014 году его супруга Людмила купила по соседству участок на 15 соток с домом в 1,1 тыс. кв метров.

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Кроме того, его невестка Лилия Азарова также является владелицей недвижимости на Рублевке – в 2014 году на нее оформили 99 соток и дом в поселке Жуковка.

Точная стоимость владений семьи Азаровых на Рублевке неизвестна, однако аналогичные участки в Петрово-Дальнем стоят около 370 млн рублей (142 млн грн), а в Жуковке – 1,2 млрд рублей (461 млн грн).

Напомним, в 2018 году киевский суд одобрил начало специального досудебного расследования в отношении Николая Азарова. Его обвиняют в растрате государственных средств в составе преступной группировки экс-президента Виктора Янукович и, в частности, завладении сжиженным газом на сумму 2,2 млрд.

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