Дома и участки в самой элитной части России: как сейчас живется Николаю Азарову

Российские журналисты нашли у подозреваемого в даче взятки экс-премьера Украины Николая Азарова участок в одном самых дорогих уголков РФ – на Рублевке в Московской области.
Ссылаясь на данные Росреестра, издание "Проект" пишет, что разыскиваемый в Украине политик арендует почти 50 соток земли в селе Петрово-Дальнее – данный участок принадлежит России и до конца 2014 года им распоряжался "Оздоровительный комплекс Рублево-Успенский".
"Сколько Азаров за нее платит, если платит вообще, неизвестно", – констатируют журналисты.
Согласно официальным данным, землю выделили на основании некоего официального "письма" от 16.01.2015 №РС-6с. Кто автор обращения – не указывается.
При этом отмечается, что недостатка в жилье экс-премьер не испытывает, так как в 2014 году его супруга Людмила купила по соседству участок на 15 соток с домом в 1,1 тыс. кв метров.
Кроме того, его невестка Лилия Азарова также является владелицей недвижимости на Рублевке – в 2014 году на нее оформили 99 соток и дом в поселке Жуковка.
Точная стоимость владений семьи Азаровых на Рублевке неизвестна, однако аналогичные участки в Петрово-Дальнем стоят около 370 млн рублей (142 млн грн), а в Жуковке – 1,2 млрд рублей (461 млн грн).
Напомним, в 2018 году киевский суд одобрил начало специального досудебного расследования в отношении Николая Азарова. Его обвиняют в растрате государственных средств в составе преступной группировки экс-президента Виктора Янукович и, в частности, завладении сжиженным газом на сумму 2,2 млрд.
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