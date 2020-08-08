"Дома и в безопасности": Беларусь депортировала украинских журналистов

Двух украинских граждан, которых 7 августа задержали перед оппозиционной акцией в Минске, депортировали из Беларуси.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил один из них, журналист издания "Настоящее время" Иван Гребенюк.

"Это лучший рассвет и лучшие ощущения в жизни. Ты дома и в безопасности", – подписал он фото, снятое на морском побережье Одессы.

Иван Гребенюк, Ирина Ромалийская, Юрий Баранюк. Фото: facebook.com/ivangrebenyuk

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Гребнюк также описал пережитое им и его коллегой Ириной Ромалийской.

"Каких-то 5 часов назад ты был в гостинице "Минск", потом был громкий стук в дверь, потом дверь изо всех сил распахнулась и твою комнату заполнили люди в милицейской форме и надписями "ОМОН". Дальше обыск, микроавтобус с затемненными окнами, участок, допрос, намеки и "обнадеживающие" обещания – "нет, мы вас не будем пытать". Через несколько часов самолет, Одесса, море", – пишет украинец.

Напомним, что кроме двух украинских граждан 7 августа в Минске были задержаны также гражданин России Юрий Баранюк и белорус Роман Васюкович. Официальная причина – отсутствие аккредитации у издания "Настоящее время". После задержания в отеле их отвезли в Московский РУВД Минска.

По данным Министерства иностранных дел, Ромалийскую и Гребенюка депортировали около 23:40 рейсом Минск – Одесса. Однако на выложенном снимке также присутствует россиянин Баранюк.

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Любопытно, что журналистов депортировали за два дня до президентских выборов в Беларуси, которые пройдут 9 августа. Чем они особенные и почему после них ЕС угрожает ввести новые санкции против Минска, читайте в нашем материале "Последний диктатор Европы: судьба Лукашенко после выборов в Беларуси и последствия для Украины".

Что происходит в стране перед голосованием, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

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