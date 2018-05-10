Дома лучше: украинский заробитчанин вернулся из Голландии и открыл свой агробизнес

Сегодня, 11:54

Семья занялась выращиванием различных сортов тюльпанов, а также пробует себя в виноградном деле


Вернулся из Голландии, чтобы зарабатывать в Украине. Бывший заробитчанин Александр Стратийчук и его семья организовали свой агробизнес в Черновицкой области. Начали с выращивания тюльпанов, а теперь готовятся получить первый урожай винограда. О том, когда и родная земля помогает – в очередном сюжете цикла "Дома лучше".

С высоты птичьего полета море тюльпанов на фоне Карпат выглядит всего лишь разноцветными дорожками. Его хозяин всего 14 лет назад был обычным заробитчанином на голландских цветочных плантациях, но работать на чужой земле долго не смог и вернулся.

Начать Стратийчук решил с цветов. Эксперимент удался – ими заинтересовались потенциальные покупатели со всей Украины. Ежегодно семья организовывет свою выставку достижений тюльпанового хозяйства, которая радует и взрослых, и детей.

На гектаре земли – более полусотни сортов тюльпанов: томная "Королева ночи", пестрый "стронг голд", коронованный "Денмарк" и тонизирующий "Сантандер". Пока Александр прямо на тюльпановом поле занимается селекцией, его супруга Мирослава продает посетителям понравившиеся им цветы.

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Кроме того, семья занялась и выращиванием винограда – его высадили два года назад, и этим летом ждут первый урожай. Виноград попадет на местые рынки и магазины, причем поспеет раньше турецкого и будет более качественным, говорит Александр.

А дальше в планах Стратийчуков – пионы. Чтобы расширять хозяйство, семья уже подала в сельсовет заявку на выделение дополнительной земли и ищет дополнительные рабочие руки.

Напомним, заработки за границей получили альтернативу в Украине - специалисты рабочих профессий объединяются в "Службы мастеров" в своих городах.

А с 1 января Кабмин формально ввел для работодателей обязательные 4%-ные квоты на трудоустройство сотрудников старше 45 лет. Однако система выплат для тех, кто не выбрал квоту, не была озвучена.
урожай, тюльпаны, Агробизнес, трудовая миграция

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