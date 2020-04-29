Домашнего насилия в Украине все больше: как карантин повлиял на семьи

Во время карантина многие страны зафиксировали рост уровня домашнего насилия. Из-за того, что люди сутками находятся вместе в ограниченном пространстве, вспыхивает немало конфликтов, что выливается в более серьезные последствия. Сайт "Сегодня" выяснил, так ли это в Украине.

Уровень домашнего насилия во время изоляции существенно вырос

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш недавно заявлял, что в некоторых странах удвоилось количество женщин, обращающихся с жалобами на насилие. В то же время в Украине о такой тенденции на официальных уровнях не говорят.

Анна Ищенко, юрист, основательница благотворительного фонда "Шанс", рассказывает, что, по данным ООН, каждая шестая украинка подвергается домашнему насилию. Это официальная статистика, но на самом деле количество случаев насилия над женщинами может быть на порядок больше.

"В Украине говорить о побоях в семье не хотят и боятся. Жертвы стесняются признаваться в систематических избиениях и считают виновными себя. А в некоторых случаях молчат от безысходности: некуда пойти, не у кого попросить помощи", — говорит Ищенко.

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Алена Кривуляк, директор департамента национальных горячих линий Ла Страда-Украина, говорит, что они зафиксировали рост количества обращений в условиях карантина. За месяц (с 12 марта по 12 апреля) к ним на горячую линию поступило более 2 тыс. обращений, а по состоянию на 23 апреля обращений уже было более 2500. Тогда как в докарантинный период было около 1100-1300 обращений в месяц.

"Можем заметить, что количество обращений выросло больше чем на 40%. Мы общались с Национальной полицией, правительственной горячей линией, но они не замечают увеличения количества обращений по поводу домашнего насилия. Для меня это странная тенденция. Абсолютно все европейские страны, которые входят в состав ассоциации Waves (Women Against Violence. — Ред.), констатируют, что количество обращений выросло. У кого-то на 20%, у кого-то на 30-35%. Очень странно, что на сегодняшний день Украина – едва ли не единственная страна, которая на официальном уровне не замечает увеличение обращений по домашнему насилию", — говорит Алена Кривуляк.

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Также выросло количество обращений онлайн. Женщины пишут, что не могут позвонить, т.к. муж все время находится рядом, и если он узнает о звонке, то будет только хуже. В целом процент обращений разделился следующим образом: 84% обращений по телефону и 16% в режиме онлайн.

Иван Аксененко из My Pol рассказывает, что, по данным приложения, с 18 марта по 22 апреля количество вызовов с пометкой "Домашнее насилие" через приложение My Pol занимает всего 1,1% от общего количества вызовов.

"По сравнению с предыдущим периодом (февраль-март) это число увеличилось в 5-6 раз. Тем самым выходя на уровень декабря 2019 — января 2020 (период новогодних праздников). Хотелось бы отметить, что за прошедший год подобного увеличения вызовов через приложение за этот период не было зафиксировано", — говорит Аксененко.

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В условиях карантина также выросло количество обращений от пожилых людей, как женщин, так и мужчин. Они страдают от домашнего насилия со стороны своих детей, взрослых внуков. Алена Кривуляк отмечает, что, по сути, 90% их абонентов и до карантина страдали от домашнего насилия. Но в условиях карантина таких случаев стало больше, и они стали более жестокими.

"Мы также наблюдаем, что огромное количество обращений поступает от детей, как в электронном, так и в телефонном режиме. За март 2020 года мы получили почти 7 тыс. обращений от детей и подростков – сейчас, за неполный апрель мы получили уже почти 8 тыс. обращений. Это огромные цифры. Потому что в докарантинный период мы получали по 2-3 тыс. обращений. Почти 40% обращений – это дети, которые страдают от насилия со стороны родителей и опекунов. Сейчас дети часто жалуются, что их родители не работают, сидят дома и злоупотребляют алкоголем. А в таком состоянии они очень жестоко поступают со своими детьми", — говорит Кривуляк.

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Что делать в случае домашнего насилия

Стоит понимать, что когда мы говорим о домашнем насилии, речь не только о рукоприкладстве. Ведь насилие может быть также психологическим, экономическим или сексуальным. Психологи поясняют, что там, где случается физическое насилие, чаще всего уже присутствовало психологическое или экономическое насилие.

Кандидат психологических наук, психолог Вера Романова говорит, что, те, кто столкнулся с насилием на карантине, чаще всего сталкивались с ним и до этого.

"Люди, которые сталкиваются с домашним насилием, не видят возможности ему сопротивляться. Мы говорим и о физическом насилии мужчин над женщинами, и о психологическом насилии, где есть реальное давление и унижение. В эту вторую категорию попадают как мужчины, так и женщины, практически одинаково, иногда мужчины даже чаще. И вот эти странные парадоксы в нашей культуре – "бьет, значит любит" – не дают сопротивляться насилию", — говорит Романова.

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Анна Ищенко добавляет, что большинство женщин относится к насилию в семье как к норме. А в условиях изоляции, когда люди лишены возможности уйти, не доводя конфликт до кульминации, количество случаев насилия закономерно выросло.

"Конечно, уравновешенные люди могут найти более цивилизованный выход агрессии: перевести внимание с объекта раздражения на другие дела. Но некоторые предпочитают срывать злость на жене и детях. В результате, ежегодно порядка 3 млн детей становятся свидетелями домашнего насилия. Ситуация стабилизируется только тогда, когда наши правоохранители начнут действовать. Наша правоохранительная система должна защищать женщин от домашнего насилия и не рассматривать их избиение как семейную ссору", — отметила Ищенко.

Когда люди сталкиваются с домашним насилием, важно понимать, что это – не норма, и молчать о таком нельзя. В условиях карантина это сделать сложнее, но возможно. Сейчас работает круглосуточная горячая линия по противодействию домашнему насилию — 1547, а также национальная горячая линия — 116123, куда можно обратиться и в режиме онлайн.

"Если вы сталкиваетесь с домашним насилием, вы имеете полное право вызвать правоохранительные органы. Полиция на сегодняшний день – это едва ли не единственная структура, которая в условиях карантина может приехать, выписать срочное запрещающее предписание. Если человек страдает от домашнего насилия, он автоматически имеет право на бесплатного государственного адвоката", — говорит Алена Кривуляк.

Психолог Виктория Скуратова добавляет, что если ситуация усугубляется, нужно позаботиться о своей безопасности, постараться избегать помещений с острыми или опасными предметами, держаться ближе к двери и не носить различные украшения на шее.

"Если есть возможность избежать конфликта, то избегайте, а как только появится возможность – обращайтесь за помощью и звоните 102. Попробуйте оповестить знакомых, друзей, соседей, что случилась беда, если не можете вызвать полицию самостоятельно (с друзьями можно договориться об "опасной" SMS, или попросить сходить за покупками и бросить в сумку записку с просьбой о помощи)", – говорит Скуратова.

Что касается насилия над детьми – они также могут обратиться за помощью на горячую линию, откуда информацию передадут местным отделениям полиции и службам по защите детей. Практикующий психоаналитик Ольга Школенко добавляет, что, проявляя насилие над другим человеком, особенно над ребенком, вы подписываетесь в своем бессилии.

"Насильственный унизительный способ установления запретов является психической травмой для ребенка. Ребенок любого возраста все понимает и все воспринимает. Даже если его память приложит все усилия, чтобы это забыть, дыра в его психике останется навсегда. Процесс воспитания детей предполагает участие обоих родителей. Слезы и капризы детей — это сигнал о том, что они не могут с чем-то эмоционально справиться. Родительство — это, в том числе, необходимость выдерживать слезы своего ребенка. Зрелые родители принимают, что ребенок может расстроиться, что ему нужно время, он не может сразу успокоиться, если его что-то расстроило", — говорит Школенко.

Она отмечает, что после карантина, когда все разойдутся по работам и школам, уровень домашнего насилия упадет, но насилия от этого меньше не станет.

"Насилие — это не только его физическое проявление, это способ – мыслить, взаимодействовать и коммуницировать. Форма насильственной коммуникации останется, если семья, взрослые люди, и общество не предпримут шаги для того, чтобы по-другому думать, строить отношения, видеть насилие там, где раньше его не замечали. То есть, если само общество не изменит свое представление о насилии", – подытожила Школенко.

Поэтому обществу нужно всерьез озаботиться проблемами домашнего насилия и не бояться говорить о том, сколько ужасов творится в семьях, за закрытой дверью. Потому что насилие – это не о такой причудливой форме любви, это серьезное преступление с печальными последствиями.

О том, почему многие скрывают, что они стали жертвами домашнего насилия, смотрите в сюжете:

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