Домашних насильников в Украине будут вносить в специальный реестр

Кабмин создает реестр случаев домашнего насилия. Юрис­ты опасаются утечки данных

Фото: Pixabay

Домашних насильников в Украине будут вносить в специальный реестр Игорь Серов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/cbe/6a9/5c9cbe6a94763.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/cbe/6a9/5c9cbe6a94763.jpg 2019-03-30T07:00:00+02:00 Украина Кабмин создает реестр случаев домашнего насилия. Юрис­ты опасаются утечки данных

В Украине перепишут до­­маш­­них насильников — их паспортные данные, а также описание со­­вер­­шенных пра­­вонарушений внесут в Единый реестр слу­­чаев домашне­­го насилия. Каб­­мин принял постановление, в котором прописан порядок ведения и причины создания такого списка. Власти надеются, что такая мера поможет эффективно вести учет тех, в отношении кого правоохранительные органы могут предпринять меры профилактики, а значит, это снизит уровень агрессии. В Украине ежегодно регистрируют более 80 тыс. случаев домашнего насилия. И еще примерно столько фактов, по словам полицейских, замалчивается жертвами по ряду причин.

Новый реестр будет закрытым. Доступ к нему будет лишь у сотрудников полиции, райадминистраций, мэрий, сельсоветов и работников социальных служб, опекающихся детьми. В то же время запросить информацию человека будут вправе не только судьи и прокуроры, но и адвокаты, сотрудники учреждений, где проходят реабилитацию пострадавшие от домашнего насилия. А вносить в него будут данные по каждому случаю — пострадавшем лице и принятых мерах по предоставлению ему помощи, а также об обидчике. При этом заявитель может при желании не сообщать свои персональные данные полиции.

Отвечать за новую базу данных будет Минсоцполитики, но создаваться она будет при участии Нацполиции и еще нескольких министерств. В Минсоцполитики говорят, что подготовительные работы по созданию реестра уже ведутся.

Есть норма, которая гласит о том, что до внедрения реестра информация вносится в журналы регистрации заявлений о совершении насилия. То есть Нацполиция, Минобразования, Минздрав и Минсоцполитики ведут такие журналы, а потом, когда будет создан реестр, все эти данные будут объединены в одну общую базу. Правда, точной даты старта реестра пока нет, ответили в пресс-службе Минсоцполитики.

Правозащитники опасаются, что персональная информация, к которой будут иметь доступ тысячи чиновников, в случае ее утечки может обернуться негативными последствиями как для жертв, так и для правонарушителей.

"Человек считается виновным лишь в том случае, если будет решение суда. Но даже в реестре судебных решений фамилий не указывается. Обнародование таких данных может, например, помешать человеку устроиться на работу, после чего он сможет отсудить у государства колоссальную сумму денег", — предостерегает адвокат Иван Либерман.

Предусмотренное наказание за разглашение персональных данных — штраф от 1700 до 34 000 грн.

Напомним, ранее стало известно, что в Днепре стали активно бороться с домашним насилием. В помощь жертвам домашних тиранов активисты создали интернет-сайт "Побач", чтобы обнажить актуальную для области проблему. На ресурсе можно отыскать перечень организаций, которые оказывают помощь пострадавшим.

А во Львовской области судят мужчину, который бил и оскорблял жену. "Комнатному тирану" грозит до двух лет тюрьмы.

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АВТОР: Игорь Серов Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.