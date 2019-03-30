Домашних насильников в Украине будут вносить в специальный реестр
Кабмин создает реестр случаев домашнего насилия. Юристы опасаются утечки данных
В Украине перепишут домашних насильников — их паспортные данные, а также описание совершенных правонарушений внесут в Единый реестр случаев домашнего насилия. Кабмин принял постановление, в котором прописан порядок ведения и причины создания такого списка. Власти надеются, что такая мера поможет эффективно вести учет тех, в отношении кого правоохранительные органы могут предпринять меры профилактики, а значит, это снизит уровень агрессии. В Украине ежегодно регистрируют более 80 тыс. случаев домашнего насилия. И еще примерно столько фактов, по словам полицейских, замалчивается жертвами по ряду причин.
Новый реестр будет закрытым. Доступ к нему будет лишь у сотрудников полиции, райадминистраций, мэрий, сельсоветов и работников социальных служб, опекающихся детьми. В то же время запросить информацию человека будут вправе не только судьи и прокуроры, но и адвокаты, сотрудники учреждений, где проходят реабилитацию пострадавшие от домашнего насилия. А вносить в него будут данные по каждому случаю — пострадавшем лице и принятых мерах по предоставлению ему помощи, а также об обидчике. При этом заявитель может при желании не сообщать свои персональные данные полиции.
Отвечать за новую базу данных будет Минсоцполитики, но создаваться она будет при участии Нацполиции и еще нескольких министерств. В Минсоцполитики говорят, что подготовительные работы по созданию реестра уже ведутся.
Есть норма, которая гласит о том, что до внедрения реестра информация вносится в журналы регистрации заявлений о совершении насилия. То есть Нацполиция, Минобразования, Минздрав и Минсоцполитики ведут такие журналы, а потом, когда будет создан реестр, все эти данные будут объединены в одну общую базу. Правда, точной даты старта реестра пока нет, ответили в пресс-службе Минсоцполитики.
Правозащитники опасаются, что персональная информация, к которой будут иметь доступ тысячи чиновников, в случае ее утечки может обернуться негативными последствиями как для жертв, так и для правонарушителей.
"Человек считается виновным лишь в том случае, если будет решение суда. Но даже в реестре судебных решений фамилий не указывается. Обнародование таких данных может, например, помешать человеку устроиться на работу, после чего он сможет отсудить у государства колоссальную сумму денег", — предостерегает адвокат Иван Либерман.
Предусмотренное наказание за разглашение персональных данных — штраф от 1700 до 34 000 грн.
Напомним, ранее стало известно, что в Днепре стали активно бороться с домашним насилием. В помощь жертвам домашних тиранов активисты создали интернет-сайт "Побач", чтобы обнажить актуальную для области проблему. На ресурсе можно отыскать перечень организаций, которые оказывают помощь пострадавшим.
А во Львовской области судят мужчину, который бил и оскорблял жену. "Комнатному тирану" грозит до двух лет тюрьмы.
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