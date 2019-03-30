Домики для кошек прославили украинку на весь мир
То, что начиналось, как хобби, стало для Галины Ясеневой прибыльным международным бизнесом
Жительница Мариуполя прославилась своей мебелью для кошек. Сейчас в Европе и США очень большой спрос на такие аксессуары, поэтому иностранные компании уже предлагают креативной украинке многолетние контракты. А начиналось все с домика для своей кошки.
Почти два десятилетия Галина Ясенева отработала на металлургическом заводе, а сейчас имеет собственное производство – оно пришло в жизнь женщины вместе с кошкой, для которой хозяйка решила приобрести специальную мебель.
Ассортимент в зоомагазине ее не устроил, поэтому и решила смастерить "котодомик" самостоятельно.
"Это была кошечка шотландская вислоухая. Мы тоже обустраивали свой быт в новой квартире и хотели что-то для своего домашнего любимца обустроить", – вспоминает она.
Отец Галины – столяр-строитель, поэтому Галина со станками с детства на "ты". Она часто наведывалась в родительскую мастерскую, посему к выполнению задачи подошла уже с профессиональными знаниями.
"Для меня это не было чем-то новым, неожиданным. Я посмотрела, что делают, и решила, что сделаю лучше сама. И, в общем-то, начала делать – сделала себе, потом пришли соседи, увидели. Соседский кот сам пришел к нам, через балкон заглянул", – шутит предпринимательница.
Друзья увлеклись изделиями Галины, заказали их для своих кошек и посоветовали женщине создать собственный бизнес. Первый же "котодомик" в интернете купили уже через 6 минут. Так ее хобби выросло до целого предприятия. Сперва там работали ручными инструментами, а затем сын Галины предложил делать основные операции на станках.
"Были небольшие деньги, родные тоже помогли. "Кошатникам" позвонила: хотите вообще эксклюзивы буду делать – помогите, хочу лазерный станок купить. Купила, заказала его в Китае. Растаможка обошлась дороже, чем станок", – делится опытом столяр.
Талант Галины отметили и в мэрии. Городская власть помогла мастерице стать участницей госпрограммы по поддержке бизнеса. Защитив бизнес-стратегию, в конце прошлого года женщина получила первый транш. На эти средства и купила необходимое для расширения производства оборудование.
Особенность этих домиков в том, что их можно дополнять новыми деталями, например, сделать дом двухэтажным или добавить в него кошачьи аксессуары.
Сегодня заказ на такое жилье поступают со всего мира. А вот тайваньцы вообще заключили с Галиной контракт на 5 лет. Поставлять мебель на далекий азиатский остров будут по морю в контейнерах.
Напомним, перед зимой в одном из дворов Дарницкого района Киева горожане соорудили для котов жилье, взяв на себя ответственность по уходу, уборке и кормлению животных.
Ранее мы писали, что инженер китайской IT-компании Baidu по имени Ван Кси сконструировал бездомным котам "умный дом", внутри которого тепло, есть еда, вода и свет.
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