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Домики для кошек прославили украинку на весь мир

Сегодня, 12:20

То, что начиналось, как хобби, стало для Галины Ясеневой прибыльным международным бизнесом

Домики для кошек прославили украинку на весь мир Украина То, что начиналось, как хобби, стало для Галины Ясеневой прибыльным международным бизнесом

Жительница Мариуполя прославилась своей мебелью для кошек. Сейчас в Европе и США очень большой спрос на такие аксессуары, поэтому иностранные компании уже предлагают креативной украинке многолетние контракты. А начиналось все с домика для своей кошки.

Почти два десятилетия Галина Ясенева отработала на металлургическом заводе, а сейчас имеет собственное производство – оно пришло в жизнь женщины вместе с кошкой, для которой хозяйка решила приобрести специальную мебель.

Ассортимент в зоомагазине ее не устроил, поэтому и решила смастерить "котодомик" самостоятельно.

"Это была кошечка шотландская вислоухая. Мы тоже обустраивали свой быт в новой квартире и хотели что-то для своего домашнего любимца обустроить", – вспоминает она.

Отец Галины – столяр-строитель, поэтому Галина со станками с детства на "ты". Она часто наведывалась в родительскую мастерскую, посему к выполнению задачи подошла уже с профессиональными знаниями.

"Для меня это не было чем-то новым, неожиданным. Я посмотрела, что делают, и решила, что сделаю лучше сама. И, в общем-то, начала делать – сделала себе, потом пришли соседи, увидели. Соседский кот сам пришел к нам, через балкон заглянул", – шутит предпринимательница.

Друзья увлеклись изделиями Галины, заказали их для своих кошек и посоветовали женщине создать собственный бизнес. Первый же "котодомик" в интернете купили уже через 6 минут. Так ее хобби выросло до целого предприятия. Сперва там работали ручными инструментами, а затем сын Галины предложил делать основные операции на станках.

"Были небольшие деньги, родные тоже помогли. "Кошатникам" позвонила: хотите вообще эксклюзивы буду делать – помогите, хочу лазерный станок купить. Купила, заказала его в Китае. Растаможка обошлась дороже, чем станок", – делится опытом столяр.

Талант Галины отметили и в мэрии. Городская власть помогла мастерице стать участницей госпрограммы по поддержке бизнеса. Защитив бизнес-стратегию, в конце прошлого года женщина получила первый транш. На эти средства и купила необходимое для расширения производства оборудование.

Особенность этих домиков в том, что их можно дополнять новыми деталями, например, сделать дом двухэтажным или добавить в него кошачьи аксессуары.

Сегодня заказ на такое жилье поступают со всего мира. А вот тайваньцы вообще заключили с Галиной контракт на 5 лет. Поставлять мебель на далекий азиатский остров будут по морю в контейнерах.

Напомним, перед зимой в одном из дворов Дарницкого района Киева горожане соорудили для котов жилье, взяв на себя ответственность по уходу, уборке и кормлению животных.

Ранее мы писали, что инженер китайской IT-компании Baidu по имени Ван Кси сконструировал бездомным котам "умный дом", внутри которого тепло, есть еда, вода и свет.

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Тег бизнес, питомцы, Мариуполь, кошка, домашние животные

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