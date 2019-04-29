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Домохозяйства засыпал град и затопил дождь: видео и фото последствий непогоды

29 апреля, 08:15

Испортившаяся погода "атаковала" украинцев – спасатели помогают буксировать застрявшие машины и ликвидировать потопы

В Украине разбушевались дожди. Непогода принесла немалые проблемы для частных домовладений – дожди залили хозяйства. Был зафиксирован и град. Спасатели помогали ликвидировать последствия стихии.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области, 28 апреля осложнения погоды сопровождались грозой, порывами ветра и осадками в виде дождя и града. Непогода наделала много бед на территории области.

Так, только по состоянию на 21:00 вчерашнего дня были подтоплены 34 домохозяйства, в частности: в Бережанском районе – подтоплено 13 (с. Саранчуки – 2, с. Шибалин – 11), в Козивском районе – подтоплено 18 домохозяйств (пгт. Козова – 1, с. Щепанов – 15 с. Бышки – 1, с. Конюхи – 1), три домохозяйства подтоплены в г. Подгайцы, подтоплены частные приусадебные участки в с. Старый Город. В с. Литятин Бережанского района потоком дождевых вод поврежден легковой автомобиль. При таких же обстоятельствах поврежден легковой автомобиль в с. Шибалин Бережанского района. В с. Кальное Зборовского района в результате заиления усложнен проезд транспортных средств местной дорогой.

Также спасатели в с. Старый Город Подгаецкого района отбуксировали на проезжую часть дороги легковой автомобиль с пассажирами (двое из которых – дети), который застрял на грунтовой дороге, вблизи местного кладбища. А в самом Тернополе на ул. Татарской из подтопленного автомобиля эвакуированы четыре пассажира, среди которых были и дети.



Как мы уже писали в прогнозе погоды на неделю, дожди будут лить и в ближайшие дни – май начнется с мокрой погоды. Во вторник, 30 апреля, температура воздуха упадет еще на пару градусов во многих областях Украины.

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Тег спасатели, непогода, дожди, град, ГСЧС, тернопольская область

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