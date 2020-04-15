Домой не отпустят: Денисова рассказала, куда отправят освобожденных из плена

Украинцы долгое время сидели в тюрьмах боевиков, но все равно не смогут сразу отправиться домой

Обмен пленными, который накануне согласовала гуманитарная подгруппа ТКГ, состоится на этой неделе. Украинцы, которые вернутся из плена, сразу отправятся на обсервацию. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова.

"Очередной этап взаимного освобождения граждан в процессе подготовки – он состоится на этой неделе", – сказала она.

По ее словам, сейчас продолжаются переговоры, в частности, уточняются даты, списки, где и как будет происходить обмен.

"Этот этап взаимного освобождения осложнен тем, что он осуществляться в период карантина. Наши граждане, которых мы возвращаем, пройдут обязательную обсервацию на протяжении 14 дней. Подчеркиваю, все, кто причастен к процессу обмена пленными, используют абсолютно все имеющиеся рычаги и инструменты для возвращения с плена на родину наших граждан", – заявила Денисова.

Видео: facebook.com/denisovaombudsman

Как сообщали новости "Сегодня", накануне спецпредставитель главы ОБСЕ Хайди Грау сообщала, что гуманитарная подгруппа Трехсторонней контактной группы согласовала детали взаимного освобождения и обмена пленными. Отметим, недавно т.н. "уполномоченная по правам человека ДНР" Дарья Морозова говорила, что согласовали проведение обмена пленными по формуле 8 на 10. Также в "ДНР" и "ЛНР" назвали имена украинских пленных, которых готовы отдать.

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В феврале президент Владимир Зеленский говорил, что в плену боевиков на Донбассе остаются более 200 украинцев, еще 100 удерживают в Крыму и РФ. В марте Украина передала список более 200 лиц для обмена пленными. Глава государства с сожалением отмечал, что в рамках обмена должны быть и тела погибших украинцев.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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