Дончане: "При виде нашего флага испытываем странные эмоции – счастье и боль одновременно"

Убожество, которое прошло по Донецку 9 мая, не идет ни в какой сравнение с украинской армией, говорят жители оккупированных территорий

Жители Донецка констатируют: даже самые ярые поклонники "русского мира" на Донбассе смотрели военный парад в Киеве. Конечно, не по телевизору – с весны 2014 года вещания украинских каналов на оккупированных территориях нет. Смотрели в интернете, прямые трансляции и записи, настраивая онлайн-телевидение и YouTube-каналы.

"Иногда непонятно – зачем отрубили украинское ТВ, если его все смотрят еще больше, чем раньше. Все в курсе последних новостей, сюжетов телепередач… Спрашивается – зачем напрягались и отключали?" – задается риторическим вопросом дончанин Константин Юров.

Впечатление от празднования Дня независимости Украины дончане выражали как в сетях, так и в беседах с единомышленниками. Дончанка Елена Малько рассказала сайту "Сегодня", что после 24 августа 2014 года ей немного страшно в этот день – "перед глазами стоит "парад военнопленных", который устроили боевики в центре Донецка".

"Я была там, стояла в стороне, и рыдала от внутренней боли и ужаса. И теперь День независимости для меня – это смесь боли и осознания того, что вот только сейчас мы рождаемся как страна, как нация. В боли, в муках, в слезах. Да, "роды" затянулись, но именно благодаря им мы, жители украинского Донецка, выезжая из оккупации при виде нашего желто-голубого флага начинаем испытывать странные эмоции. Женщины плачут, очень часто плачут при виде флага, у мужчин скулы напрягаются. Говорят – чувствуют внутри гордость, счастье и одновременно боль, горечь… Мы знаем наш гимн, весь текст, мы поем его с рукой на сердце. Да, в Донецке звучит гимн Украины. Очень тихо, обычно – в новогоднюю ночь. И мы поем", – рассказал она.

Женщина рассказала о любопытном случае в одном из магазинов, где продавщица поздравила ее с наступающим праздником, а другая покупательница не разобралась и подумала, что имелся ввиду День шахтера.

"Продавщица снова улыбнулась: "И с ними тоже". Знаете, как это приятно, когда человек – наш. Хочет кинуться, обнять его – но нельзя, пока нельзя", – вспомнила дончанка.

Елена Малько вспомнила о появлении украинских флагов в небе над Донецком и украинских листовках на столбах города, однако подчеркнула, что важно другое –жители оккупированных территорий должны знать, что знаки "вас не бросили". Чтобы чаще говорили, что на Донбассе – не все "ватники" и "сепары", что есть адекватные люди, не желающие войны, чтоб переселенцам не усложняли жизнь, ведь мало кто на свободной территории знает, каково это – стать беженцем в своей стране.

"Хочется, чтобы гуманитарная помощь стала понятием более мирным, что ли… Когда штаб Ахметова выдавал три года подряд продукты – мы понимали, что это помощь военного времени, чтобы не допустить голода и смертей. А хочется, чтобы помогали как раньше, в мирные времена – чтобы развивать, улучшать что-то, чтобы дети росли здоровыми. И конечно, мы хотим, чтобы в ближайший День независимости такой же парад прошел по главной улице Донецка!", – поделилась наболевшим она.

Также дончане отмечают, что парад в Киеве отразил как в зеркале всю убогость так называемой "армии ДНР", которая превратилась в сборище неконтролируемых маргиналов.

"Убожество, которое прошло по Донецку 9 мая – не идет ни в какой сравнение с украинской армией", – считает житель Макеевки Андрей Клименко.

Он говорит, что гордиться поклонникам "республик" нечем.

"Боевики спиваются, умирают от наркотиков или разбирая боеприпасы. В Донецке что ни ДТП – так виновата "обезьяна в камуфляже", которая неслась по пустой дороге, наплевав на ПДД. От них, военных, вся грязь и вонь – в автобусе ехать рядом противно, разит как от коня. Вот такая здесь "армия". И я знаю нескольких людей в Донецке, которые уже в сердцах сказали: "У нас (в Донецке – Авт.) могут сколько угодно говорить о том, что вот-вот "ДНР" начнет процветать… Но все прекрасно понимают, в какую глухую яму нас завели, и как Украина медленно, но уверенно начинает подниматься", – добавил житель Донецка.

Напомним, ранее сайту "Сегодня" жители Донецка рассказали о четырех годах оккупации. Люди на оккупированных территориях в шоке от "русского мира" и беспредела, который боевики устраивают с разрешения Москвы.