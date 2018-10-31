Дончане: "За такие деньги жить запертым в гетто? Нет уж, не надо!"

Уже не раз говорилось о плачевном состоянии в сфере трудоустройства на оккупированных территориях Донбасса. Невозможность найти нормальную работу и общая абсурдность жизни заставляют молодых и работоспособных покидать захваченные города и поселки.

Тем не менее оккупационные "власти" сообщают, что работа есть, ее много и она хорошо оплачивается. В так называемом "республиканском центре занятости" в списке вакансий есть несколько "высокооплачиваемых" (по нынешним меркам) работ в Донецке.

При жестком дефиците врачей, учителей, инженеров (люди отказывают работать за зарплату в 6-8 тысяч рублей (2500–3400 грн)), как оказалось, в оккупированном городе готовы платить больши́е деньги, например, бухгалтеру, но с оговоркой – "необходим стаж службы в уголовно-исполнительной системе и заключение военно-врачебной комиссии о пригодности к службе. Аттестованный сотрудник. До 35 лет". Такому "специалисту" обещано 24 108 рублей зарплаты (10 323 грн).

Готовы много платить и главному бухгалтеру, знающему "законы ДНР" "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности", "О налоговой системе", положения (стандарты) бухгалтерского учета; "Инструкцию об инвентаризации основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, денежных средств, документов". За это – 22 000 рублей (9420 грн) в месяц.

Как оказалось, "старший инспектор по особым поручениям отдела кадров" тоже может заколачивать неплохую деньгу. Осталось только понять, какие в кадровой службе могут быть "особые поручения". И да, он тоже должен быть пригоден к военной службе, иначе 21 993 рублей в месяц (9417 грн) ему не видать.

До 20 000 рублей обещают верхолазам, электрогазосварщикам и ГРОЗам (горнорабочим очистного забоя). В пересчете на гривны это 8564 грн.

"Раньше ГРОЗы ту же "двадцатку", только в гривнях получали, и, соответственно, на нее можно было легко жить и содержать семью. А сейчас это не зарплата для шахтера, а копейки. Объявление о ГРОЗах на шахту в Киевском районе? Так вот, работающая шахта в Киевском районе одна – имени Засядько. Это шахта опасная по выбросам метана и сама по себе – работы идут на экстремальных глубинах. За годы войны пара завалов, если не больше, там уже была. Никакой страховки или регресса на случай травмы, никакой модернизации на шахте нет – вот и не идут туда люди", – поделился мыслями дончанин Александр Беляев.

Далее – судя по объявлениям "службы занятости", набирается полностью штат городских чиновников – специалистов в различных сферах: транспорт, обращение лекарственных средств, ветеринарный контроль и т.д. У всех выставлена одинаковая зарплата в 18 625 рублей (7975 грн) и одинаковое требование – стаж работы на госслужбе.

"Что такое "госслужба в ДНР"? Это то, что автоматически ты становишься невыездным на свободные территории. Подписочку даешь, что не будешь ездить, а если решишься – то на свой страх и риск. Мало того – информация о госслужащих есть у Службы безопасности на "той" стороне. Как она туда попала – не знаю. Знаю, что местных чиновников высаживают еще на блокпостах боевиков, у них тоже база есть – и возвращают обратно в Донецк. Так что, за такие деньги жить запертым в гетто? Нет уж, не надо!" – говорит жительница города Екатерина Тузловая.

Многолетние попытки Донецкого драмтеатра найти режиссера-постановщика пока не увенчались успехом, и даже манящая зарплата в 18 114 рублей (7756 грн) не привлекает мастеров культуры в оккупированный город. Впрочем, как артистов и дирижеров на примерно такую же зарплату.

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Врачи, которым предлагается зарплата выше среднестатистической, если верить вакансиям "службы занятости", – это специалисты, у которых должно быть специальное звание "лейтенант внутренней службы". В Кировском районе Донецка, куда требуются лекари-лейтенанты, есть пара таких мест – исправительные колонии и воинские части. Там обещают платить аж 16 225 рублей в месяц (6947 грн). К слову, в не оправдавшей надежды России на аналогичных должностях платят в 2,5 раза больше…

Красной чертой проходит зарплата в 15 000 рублей, которую получают боевики (нижние чины, офицеры хвастаются доходами в 60 000 и выше, что вызывает раздражение у "солдат" рангом пониже). Меньше "пятнадцатитысячников" получают инженеры-строители (там, где нет строительства в принципе, им обещают 14 500 рублей, или 6208 грн), артисты балета (14 200 рублей или 6000 грн), повара (13 000 рублей или 5566 грн), водители мусоровозов (10 500 рублей или 4500 грн).

"Глядя на предлагаемые вакансии, создается впечатления, что вот такие, условно говоря, "высокие" зарплаты платятся только тем, кто работает на "военке", в системе исполнения наказаний и прочих приближенных отраслях. Учителя и воспитатели, врачи больниц и поликлиник, дворники, слесари, сантехники – те, без кого трудно прожить большинству людей – все они отброшены на задворки с зарплатами от 3000 до максимум 8000 рублей. Но даже пятизначные цифры зарплат не привлекают людей поработать на благо боевиков. Во всяком случае, трамваев в Донецке не стало больше, как и шахтеров. Да и вообще никого больше не стало… – говорит дончанка Ангелина Левченко. – Поэтому я так и думаю, что лет через пять, если ничего не изменится, Донецк станет городом пенсионеров, где будет разрушена вся инфраструктура. Но и пенсионерам придется как-то выживать – а как, никто не знает. Никаких гуманитарных продуктов, как было раньше, никаких благотворителей, как тот же Ахметов, – никого здесь не будет! И это страшно…"

Напомним, ранее жители Донецка рассказали, что понаехавшее из России быдло окончательно убивает город.

Также ранее сайт "Сегодня" сообщал, что жители Донецка жалуются – "боевики врут, как дышат", а подконтрольные сепаратистам телеканалы и газеты о рассказывают о "процветании республики" и невиданных урожаях зерновых.