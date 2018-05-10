Донецкий прокурор-вымогатель "погорел" на взятке в 15 тысяч долларов

Сегодня, 11:42

Силовикам удалось задокументировать факт получения части суммы в размере 120 тысяч гривен

Фото: пресс-центр СБУ
Фото: пресс-центр СБУ

Служба безопасности вместе с Генеральной прокуратурой разоблачили на крупной взятке прокурора в Донецкой области – он пытался получить неправомерную выгоду в размере 15 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Отмечается, что "погорел" на взятке прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами, которые ведут борьбу с организованной преступностью прокуратуры Донецкой области. Он требовал деньги от подозреваемого в уголовном производстве.

"Прокурор прокуратуры Донецкой области, осуществляя надзор за досудебным расследованием в уголовном производстве, в форме процессуального руководства, с декабря 2017 года вымогал у подозреваемого в уголовном производстве 15 тыс. долларов за изменение меры пресечения с содержания под стражей на другую", – говорится в сообщении.

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В ГПУ также подчеркнули, что следователям удалось задокументировать факт получения части неправомерной выгоды прокурором в сумме 120 тыс. грн.

В настоящее время этот прокурор задержан в порядке ст. 208 УПК Украины за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст. 368 УК Украины.

Напомним, на днях на взятке в 200 тысяч гривен поймали главу "Хлеба Украины". Вместе с главой госкомпании задержали и посредников – регионального представителя компании и заместителя мэра Черновцов.

Кроме того, 5 мая за взятку в 20 тысяч долларов поймали майора полиции в Кропивницком. Правоохранитель требовал от руководителя одного из фермерских хозяйств деньги за непривлечение к уголовной ответственности за подделку документов.
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