Дополнительная регистрация на ВНО: когда начнется и кто имеет право воспользоваться
Больше всего заявлений на сдачу тестов подают в Киеве
Внешнее независимое оценивание (ВНО), первая сессия которого начнется с 21 мая, в 2019 году будут сдавать 335 тысяч абитуриентов. Это на 20 тысяч человек больше, чем в прошлом 2018 году.
Больше зарегистрированных на итоговую аттестацию насчитывается в Киеве – более 30 тысяч человек. Меньше всего желающих – в Луганской области, где в сдаче ВНО готовятся почти шесть тысяч абитуриентов. Такие данные озвучили в Центре оценивания качества образования.
Для отдельных категорий абитуриентов, которые еще не зарегистрировались, пока остается шанс попасть на тесты. Дополнительные льготный период регистрации продлится с 3 по 20 мая.
"Это лица, которые по решениям суда находятся в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах. Также это те, кто участвовал в антитеррористической операции, или относится к категории лиц с неподконтрольных территорий", – рассказал и.о. главы Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.
Напомним, чтобы будущие абитуриенты могли потренироваться перед сдачей экзаменов, в Украине уже несколько лет есть платная возможность пройти пробное ВНО. Журналисты "Сегодня" решили испытать себя и прошли пробное тестирование.
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