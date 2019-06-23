Досмотреть за жилье в Киеве: в чем риски договора пожизненного содержания и как их избежать

Что такое договор пожизненного содержания, и кто оказывается под прицелом мошенников

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Киев – город возможностей, а за возможности нужно платить определенную цену. Там где есть работа, деньги и инфраструктура – жилье в цене. А где дорогое жилье, там и мошенники, желающие на нем заработать. Распространенная практика – мошенничество с договором пожизненного содержания. Благая цель – досмотреть человека за квартиру в Киеве иногда превращается в горе для одной стороны сделки и в преступный заработок для второй. Журналисты сайта "Сегодня" попросили юристов рассказать, чем может обернуться такая сделка, и что нужно сделать, чтобы обезопасить себя от мошенников

Что такое договор пожизненного содержания и когда он составляется

Договор пожизненного содержания – это гражданско-правовой договор, описывающий условия передачи жилья в обмен на пожизненное содержание человека, нуждающегося в помощи. Как правило, составляется между одиноким престарелым человеком, нуждающимся в уходе, с одной стороны, и человеком, способным этот уход обеспечить – с другой. Одна сторона получает уход, заботу и средства. Второй стороне взамен на это достается жилплощадь после смерти партнера по договору.

Одинокие, малоимущие престарелые люди – категория граждан, которые меньше всего способны себя защитить и обезопасить. Поэтому такой тип сделки создает благоприятную среду для процветания т.н. "черных риелторов", мошенников, которые обманом завладевают жильем человека. Но риски есть и для тех, кто заключает такой договор, желая действительно оказать помощь нуждающемуся человеку.

Для столицы эта проблема особенно актуальна, хотя существует во всех крупных городах. Достаточно оценить статистику. Согласно данным главного управления статистики в Киеве, за прошлый год население столицы официально выросло более, чем на 16 тысяч человек - это при том, что число умерших почти на четверть превышает число родившихся.

Дьявол в мелочах: какие риски могут быть при составлении договора

Игорь Чудовский, глава адвокатского объединения "Чудовский и партнеры" рассказывает, что не раз в своей практике оказывал помощь людям, лишившимся жилья из-за мошенников. Специалист говорит, что юристы, как правило, в таких случаях помогают на волонтерских началах, ведь пострадавший в этой ситуации не способен оплатить юридические услуги.

"Договор пожизненного содержания – гражданско-правовой договор, в котором две стороны: одна сторона обязуется досмотреть человека преклонного возраста до смерти, и в его собственность переходит квартира, которую он в договоре прописывал. Риски есть для двух сторон: для старика тем, что досмотр не будет соответствовать тому договору, который подписан. К примеру, на деле могут оказаться не те нормы питания, не тот досмотр, не так убирается квартира, и так далее. Для лица, которое осуществляет опеку и присмотр за престарелым человеком, тоже есть риски, потому что право собственности наступает с момента когда человек уже "отошел в мир иной", – объясняет юрист.

В зоне риска в первую очередь оказываются одинокие престарелые люди, которых легко обмануть из-за незнания юридических нюансов, и за которых не могут постоять родные.

"Здесь есть два момента: если престарелый в случае помешательства или по иным причинам, начнет менять условия договора пожизненного содержания, возникает большая тяжба. Но как правило, такие договора сложно заключаются, если семьи присматривают за отцом, дедушкой или бабушкой. Потому, что внутри семьи все решается вне гражданского кодекса, а просто на основе семейных отношений. Как правило, одинокие люди, которые юридически не до конца знакомы с тонкостями законодательства, попадаются иногда на определенные "крюкчкотворства" Договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению, но на практике особенно не контролируется государством. По такому законодательству работают и интернаты для престарелых – это уже более контролируемые государством социальные учреждения, которые содержат стариков, а затем реализуют их жилье. Средства идут на содержание учреждений и административные услуги. Рисков много, поэтому в любом случае я бы рекомендовал советоваться с юристом, адвокатом, который перед подписанием просмотрит договор и укажет на возможные риски", – объясняет Чудовский.

Договор пожизненного содержания: как составить и можно ли обжаловать в суде

Как говорит адвокат, на практике обычно заключают типовой договор, но в нем отдельно прописываются условия и требования, которые должны быть соблюдены сторонами для перехода прав. Несмотря на то, что договор составляется между двумя физическими лицами, желательно, чтобы у обеих стороны были юристы, которые смогут сделать замечания и помогут внести коррективы в документ перед подписанием. Как и любой другой договор, сделка о пожизненном содержании может быть обжалована в суде, но, как всегда, есть нюансы:

"Любой договор в Украине, заключенный нотариально, или нет, может быть оспорен в суде, полностью или частично, и признан недействительным и незаконным. После этого договор получает другую юридическую трактовку. Если человек преклонного возраста принял решение, что ему будет кто-то помогать и он составляет договор об этом, то третье лицо не может вмешаться и обжаловать этот договор, ведь это волеизъявление лица. Единственным исключением является нахождение человека на психиатрическом учете и доказательство того, что человек не может отвечать за свои действия ввиду расстройства. Тогда сделку оспаривают родственники лица, т.е. третьи лица", – объясняет юрист

"Крыша", махинации, обман: как действуют черные риелторы – примеры из юридической практики

Основная махинация, связанная с оформлением договора – детали сделки, объясняют юристы. Часто пожилым людям, согласно условиям договора, предлагают "сменить жилье". В этом случае незащищенный одинокий человек рискует оказаться в ветхом жилье в депрессивном населенном пункте, в его же квартире поселятся мошенники-"опекуны". По бумагам, это "равноценный обмен". На деле – форменный обман под видом справедливой сделки.

"Очень часто, например, еще в Луганске до войны были такие ситуации, требовавшие вмешательства юриста. Ситуации, когда менялись условия жилья, т.е. престарелый человек переводился в другое, менее комфортное жилье, ему не предоставлялись условия содержания, или выдавалась меньшая сумма на содержание, и тогда начинались тяжбы", – рассказывает Чудовский.

Если необходимо обжаловать договор о пожизненном содержании, без помощи квалифицированных специалистов не обойтись, но и здесь даже опытные юристы могут оказаться бессильными. На кону большие ставки, и если за дело взялась организованная преступная группировка, занимающаяся "уголовным бизнесом", а не мошенник-одиночка, восстановить справедливость сложно.

"Честно – это очень сложно доказать. Изначально оформляя договор мошенники очень грамотно пользуются услугами юристов, к тому же, как правило имеют "крышу" в правоохранительных органах, и доказать, что было совершено мошенничество – очень сложно Бывает, что такой договор оформляется и без ведома человека, бывает, что человеку неправильно трактуются юридические условия, к примеру, показывают одно жилье для обмена, а на деле предоставляют другое. В зоне риска оказываются социально необеспеченные люди, злоупотребляющие алкоголем, престарелые, психически больные, зависимые или легко внушаемые лица", – говорит адвокат.

Как уберечь себя и близких от мошенничества с договором пожизненного содержания

Юрист-криминолог Анна Маляр объясняет: при оформлении договора пожизненного содержания следует всегда учитывать человеческий фактор. Мошенники знают, на какие слабости нужно давить, а слабость пожилых людей – в их плохой адаптированности к современной "эпохе fake-news". Сегодня проверка информации и ее анализ обычное дело. Пожилые люди прожили жизнь в эпоху, когда "верить написанному" считалось нормой, а доверие к СМИ было практически безоговорочным. Такие люди могут открыть дверь незнакомцу, если он в форме полицейского, или сообщить персональные данные человеку, представившемуся работником банка.

То есть, это касается не только договоров пожизненного содержания.

"Знаю ситуацию, когда мужчина, которому за 70, нашел себе спутницу жизни. Сыграли свадьбу, но в этот же год его здоровье пошло под откос и вскоре он умер. По странному стечению обстоятельств и к удивлению родственников оказалось, что все имущество он незадолго до смерти завещал новой жене", – рассказывает Маляр.

Нередки и обратные ситуации, когда люди, нуждающиеся в опеке, внезапно расторгают договор пожизненного содержания, и люди, потратившие время, силы и средства на опеку, оставались ни с чем. Подобные поступки могут возникнуть из-за конфликтов, к ним склонны излишне эмоциональные люди.

Тем не менее, как объясняет Анна Маляр, уберечь себя от мошеннических схем можно, руководствуясь простыми правилами:

Не следует доверять "горячим предложениям" . Если вас убеждают, торопят, просят или требуют подписать документ немедленно – это явный признак, что от вас хотят что-то скрыть;

. Если вас убеждают, торопят, просят или требуют подписать документ немедленно – это явный признак, что от вас хотят что-то скрыть; Не нужно спешить принимать решение . Отсрочка на неделю не изменит ситуацию, но позволит взглянуть на ситуацию трезво, и более объективно

. Отсрочка на неделю не изменит ситуацию, но позволит взглянуть на ситуацию трезво, и более объективно Следует избегать навязчивой заботы . Если человек излишне услужлив, то велик риск, что он хочет извлечь в итоге максимальную выгоду. Мошенники понимают, что, принимая услугу, человек чувствует себя обязанным.

. Если человек излишне услужлив, то велик риск, что он хочет извлечь в итоге максимальную выгоду. Мошенники понимают, что, принимая услугу, человек чувствует себя обязанным. Чаще общайтесь с близкими. Тогда перед тем, как подписать тот или иной договор, он обратится за советом

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как мошенники обманули столичных пенсионеров на 100 тысяч гривен.

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