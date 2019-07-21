Доспехи для армии: когда появится новый украинский бронежилет

Минобороны разрабатывают новый бронежилет для ВСУ. С большей площадью защиты и системой быстрого сброса

«Корсар». Сейчас активно используется в армии и может выдержать выстрел из автомата.

До конца года в Минобороны планируют утвердить новый улучшенный вариант бронежилета для военнослужащих. Отмечается, что в бронежилете будет увеличена площадь защиты, он будет обладать системой быстрого сброса, улучшенной эргономикой и качеством материалов. Подробности узнавали "Сегодня".

Лучше, чем "Корсар"

О новом бронежилете, который вскоре может появиться в нашей армии, сообщил представитель Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины Сергей Мисюра.

"В новом бронежилете будет увеличена площадь защиты, внедрена система быстрого сброса, улучшенная эргономика и качество материалов", — пояснил Мисюра.

По его словам, новый бронежилет будет в лучшую сторону отличаться по своим характеристикам от "Корсар М3с", который сейчас используется в армии, класс защиты у новинки тоже будет 4.

Отметим, что 4-й класс бронезащиты должен уберечь военнослужащего как минимум от пуль автомата АК-74 со стальным упрочненным сердечником. 1-й класс рассчитан на пули от пистолета Макарова или револьвера системы "Наган", а наиболее мощный — 6 от бронебойно-зажигательных 7,62-мм пуль Б-32, которые предназначены для поражения легкобронированной техники.

Бронескандал

Напомним, прошлая неделя в части армейских бронежилетов была достаточно насыщенной. В Госбюро расследований заявили, что в ходе 40 обысков изъяли у чиновников Минобороны документы, образцы и 11 тысяч некачественных броников, которые пробивались пулями, но тем не менее были закуплены по завышенной цене и должны были быть переданы в распоряжение ВСУ. Предварительный размер нанесенного государству ущерба оценили в 100 млн грн. В подтверждение обвинений в ГБР обнародовали соответствующие аудиозаписи разговоров сотрудников ведомства.

В Минобороны назвали записи сфабрикованными и все обвинения отрицают. По делу назначены экспертизы качества бронежилетов, но их результаты будут готовы только через 4—6 месяцев. Поэтому "Сегодня" узнали побольше о новых бронежилетах, которыми планируют защищать наших военных.

По иракскому образцу

Тематика создания бронежилетов для украинской армии затрагивает интересы многих государственных и частных организаций. Поэтому люди, которые так или иначе были вовлечены в эти процессы, не всегда готовы говорить об этом открыто. Как рассказал "Сегодня" один из таких собеседников, до войны бронежилеты поставлялись в армию в очень ограниченных количествах — фактически только для того, чтобы обеспечить потребности бойцов, заступающих в караул. Кроме того, партия бронежилетов была изготовлена для механизированных бригад, отбывающих для миротворческой миссии в Ирак, в начале "нулевых".

"Инициатива по созданию средств индивидуальной защиты исходила от производителей. Основными пользователями являлись представители МВД, которые почти каждый день могли попасть в перестрелку с преступниками. В армии же бронежилет не был предметом ежедневного обихода", — пояснил собеседник.

Когда в 2014 году началась война, выяснилось, что Минобороны не имеет ни средств, ни времени для создания технических описаний бронежилетов. Однако средства индивидуальной защиты были нужны здесь и сейчас. Поэтому, по словам источника, пришлось использовать наработки от производителя. В войска начал поступать немного модифицированный вариант "иракского" бронежилета.

"Потребность была настолько большой, что броники уходили в войска прямо со складов. Отгрузки происходили даже ночью", — уточнил собеседник.

К осени 2014 года появился тот самый "Корсар М3с". От "иракского" он отличался, например, тем, что был оснащен системой быстрого сброса, позволяющего быстро от него избавиться (скажем, для того, чтобы облегчить работу медикам при ранениях), а также системой MOLLE — эти специальный тип крепления, с помощью которого можно удобно размещать различное тактическое снаряжение.

"Корсар М3с" считался бронежилетом 4-го уровня защиты. Он обеспечивал практически "круговую оборону", то есть оберегал спину, грудь, пах, бока, плечи и шею бойца. Однако солдаты очень часто "облегчали конструкцию", отсоединяя от броника защиту шеи, паха, плеч и боков и оставляя "сопливчик" только с передними и задними бронепластинами.

Это было достаточно опрометчивым решением, потому что в условиях войны на Донбассе свыше 80% потерь личного состава происходит из-за артиллерийского огня, а значит из-за осколков, которые могут прилетать по довольно непредсказуемым траекториям.

"До стрельбы в упор из автоматов и пистолетов дело доходит достаточно редко", — уточнил один из специалистов.

Разработки. Новинка будет иметь систему быстрого сбрасывания и будет модульной

Разработка новинки

Впрочем, "Корсар-М3с" выполнил свою главную функцию, быстро насытил войска достаточно надежными и дешевыми средствами индивидуальной защиты. Практически этот процесс был завершен в первой половине 2019 года. Наступило время подумать о новом бронежилете, тем более что появились новые технологии и изменились условия ведения боевых действий. Например, война стала позиционной. В ней получили широкое распространение приборы ночного видения. А это значит, что броник следовало делать из таких материалов, которые могли бы помочь солдату меньше "светиться" в темноте.

Однако снаряжение обновлять не спешили. Дело сдвинулось с мертвой точки года полтора назад. Была создана комиссия, в которую вошли все ведущие украинские производители средств индивидуальной защиты. Им было поручено сделать 20—25 бронежилетов по созданному военными опытному техническому описанию. Эти броники были направлены в войска, чтобы уже по конкретным отзывам военнослужащих создать наиболее подходящий бронежилет.

Испытательная носка проводилась в десантно-штурмовых войсках.

"Она выявила недостатки практически во всех вариантах предложенных бронежилетов. На основе этих замечаний была собрана информация, которая и ляжет в основу технического описания нового армейского бронежилета, который, в свою очередь, заменит "Корсар М3с", — пояснил источник "Сегодня".

Шаг вперед

Итак, можно предположить, что законченной версии новейшего бронежилета в распоряжении Минобороны пока нет. Но есть конкретные наработки, с помощью которых такой бронежилет можно создать. Очевидно прототип появится в ближайшее время. Затем его снова направят на испытания в войска, чтобы устранить последние недостатки, после чего броник, наконец, начнет поступать в армию.

Скорее всего, новый бронежилет будет легче "Корсара", иметь возможность использования как керамических, так и металлических бронепластин, обеспечивать солдатам "круговую защиту" — шеи, боков, спины, груди, паха, иметь систему быстрого сбрасывания, а также быть модульным. Последняя функция позволяет командирам определять комплектацию средств бронезащиты для выполнения задачи, исходя из ее специфики.

"В любом случае сделан очень большой шаг вперед. В новом бронежилете будет учтен опыт боевых действий, а Министерство обороны, наконец, получит изделие, которое станет интеллектуальной собственностью военного ведомства", — отмечают специалисты.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в том, нужна ли Украине бронетехника из Канады. По мнению эксперта, у украинцев могут возникнуть сложности с канадскими бронетранспортерами.

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