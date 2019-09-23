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Достанется всем областям: синоптики предупредили о приближении дождливой недели

23 сентября, 16:23

В течение недели по всей территории Украины пройдут дожди, который переместятся с запада на восток страны

/ Фото: Pixabay

После сравнительно сухой и местами солнечной погоды с ночными заморозками в понедельник и вторник, 23 и 24 сентября, уже со среды в Украину вторгнется дождевой фронт. А к концу недели он продвинется к восточным границам, методично поливая каждый регион. Об этом сообщили в украинском Гидрометцентре.

Так, во вторник, 24 сентября, на всей территории Украины прогнозируют сухую и солнечную погоду. Но особого тепла не будет – воздух прогреется максимум до +19-21 на западе и юге страны. А на остальной территории будет достаточно прохладно – до +12-16.

В среду, 25 сентября, с запада в Украину ворвется холодный дождевой фронт, и температура в регионе снизится на 4-6 градусов. На остальной территории страны по-прежнему без осадков, но также похолодает на 1-2 градуса и в среднем температура будет составлять +12-17, на юге до +19.

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В четверг, 26 сентября, дожди продвинутся вглубь Украины и заполонят большую часть страны, включая часть южных и северных регионов. Без осадков будет на юго-востоке. Температурный режим сохранится на уровне предыдущего дня и воздух по всей стране прогреется приблизительно равномерно – +14-16, на юге немного теплее, – до +19.

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В пятницу, 27 сентября, дожди уйдут из северных регионов страны и Волыни, сухо будет и на восточных границах страны. На остальной территории – сыро и дождливо. В целом похолодает еще на 1-2 градуса.

В субботу, 28 сентября, дожди сдвинутся на юго-восток Украины. На остальной же территории будет солнечно и сухо. Но потепления не предвидится – температура воздуха будет все так же в пределах +13-15, на юге до +18.

Отметим, прогноз синоптиков относительно теплого сентября сбылся, хоть под конец и посвежело. А вот дальше будет холодать, в октябре увидим осеннюю "классику", а ноябрь будет суровым: холодным, мокрым, со снегом и заморозками. Читайте подробнее о прогнозе погоды для всей Украины на осень.

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Источник: Сегодня

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