Доставка деталей для "Укроборонпрома" из РФ: Луценко предложил новый подход

Необходимо свести до минимума количество компаний-поставщиков комплектующих из России, заявил генпрокурор

Юрий Луценко. Фото: ГПУ

Доставка деталей для "Укроборонпрома" из РФ: Луценко предложил новый подход //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/16c/52c/5c616c52cdde0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/16c/52c/5c616c52cdde0.jpg 2019-03-06T19:59:00+02:00 Украина Необходимо свести до минимума количество компаний-поставщиков комплектующих из России, заявил генпрокурор

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предлагает, чтобы порядок доставки деталей для предприятий ГК "Укроборонпром" из Российской Федерации должен четко оговорен Советом национальной безопасности и бороны Украины.

"Мое предложение сводится к следующему: предприятия, которые поставляют необходимые детали, узлы, агрегаты из страны-агрессора, не должны исчисляться тысячами, их порядок должен быть четко выписан в закрытом решении СНБО, их количество должно быть ограничено, а еще лучше, если бы они свелись к филиалу одного из государственных предприятий", - сказал генпрокурор на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду, 6 марта, в Киеве.

Напомним, недавно журналистский проект "Наши деньги с Денисом Бигусом" обнародовал расследование, в котором утверждается, что якобы сын заместителя секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

Позже генеральный прокурор Юрий Луценко назвал сумму ущерба от махинаций в "Укроборонпроме". По его словам, с 2017 года по данному делу Государственная фискальная служба проводила налоговую проверку. Оказалось, что ущерб государству оценивается в минимум 40 млн грн.

4 марта стало известно, что чиновников "Укроборонпрома" задержали по подозрению в растрате 55,5 млн грн. Чиновники вывели на счета компании-посредника 2,2 млн долларов в качестве оплаты несуществующих услуг, сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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