Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Последние новости Украины

Достигнуты договоренности о возвращении пленных моряков Украине – Денисова

24 июля, 15:40

По словам украинского омбудсмена, сейчас оформляются последние документы для возвращения моряков

Фото: AFP

Договоренности о возвращении Украине захваченных Российской Федерацией украинских военнопленных моряков уже достигнуты. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает "Громадське".

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на Родину", – сказала Денисова.

В то же время адвокат моряков Николай Полозов сказал "Громадському", что ему не известно о такой договоренности.

"Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике – я не знаю, так как не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил. У нас со вчерашнего дня началась новая стадия – ознакомление с материалами уголовного дела", - сказал адвокат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с главой РФ Владимиром Путиным вопрос срочного возвращения на родину украинских моряков и других пленных. 

"Я с Путиным говорил на тему срочного возвращения моряков и наших пленных, находящихся в России. Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось в течение этого звонка", – сказал Зеленский.

Читайте также

Он отметил, что уверен в скором решение этого вопроса.

"Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Сроков конкретных я не могу предоставить. Не только моряки, но все наши политзаключенные", – добавил президент.

Напомним, 17 июля российский суд продлил арест всем 24-м военнопленным украинским морякам на три месяца – до 24 и 26 октября. Решение суда коснулось 11 моряков: Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера, Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Владимира Терещенко, Сергея Цыбизова и Андрея Шевченко.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, Денисова, пленные моряки

Вы сейчас просматриваете новость " Достигнуты договоренности о возвращении пленных моряков Украине – Денисова". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"До встречи в Украине": как прошел визит в Россию родственников пленных моряков

Вчера, 07:12

Моряки не забывают о спорте, много читают и не жалуются, а наоборот — поддерживают своих мам

Зеленский уверен, что договорится с Путиным по важному вопросу

21 июля, 21:50

Президент Украины рассказах о планах на освобождение украинских моряков

Никакого обмена: Зеленский уточнил ситуацию с пленными моряками

19 июля, 11:19

Сейчас между Украиной и Россией активно ведутся переговоры по пленным и заложникам, а президент разъяснил один важный момент

Родные пленных моряков возвращаются в Украину: онлайн

19 июля, 10:02

Моряки передают Украине привет и благодарят украинских дипломатов за работу по их освобождению

В Украине изменились требования к супермаркетам и магазинам

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

10 продуктов, для которых хранение в холодильнике губительно

Израильская компания сможет лечить рак мочевого пузыря

Интересные факты и советы пожилым людям касаемо бега

В Украине появятся монеты в 5 и 10 гривень: названы сроки

Рассекречены параметры одного из самих тонких смартфонов

Пролетевший мимо Земли двойной астероид засняли астрономы

Израильские ученые: родители смогут выбрать пол ребенка

Переработка шлаков в 5 раз дешевле, чем добыча ископаемых

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Сегодня, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Сегодня, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Вчера, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

22 июля, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Скандал со шрифтом на новой купюре в 1000 гривен
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь