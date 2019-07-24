Достигнуты договоренности о возвращении пленных моряков Украине – Денисова

По словам украинского омбудсмена, сейчас оформляются последние документы для возвращения моряков

Фото: AFP

Договоренности о возвращении Украине захваченных Российской Федерацией украинских военнопленных моряков уже достигнуты. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает "Громадське".

"Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на Родину", – сказала Денисова.

В то же время адвокат моряков Николай Полозов сказал "Громадському", что ему не известно о такой договоренности.

"Могу сказать, что ведутся переговоры, но на какой они стадии, когда будут реализованы на практике – я не знаю, так как не принимаю в них участие. Если будут проводиться какие-то процессуальные действия, по оформлению документов, нам об этом станет известно, ведь при отсутствии защитников моряки не будут их подписывать. Но пока никто ничего не говорил. У нас со вчерашнего дня началась новая стадия – ознакомление с материалами уголовного дела", - сказал адвокат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсуждал с главой РФ Владимиром Путиным вопрос срочного возвращения на родину украинских моряков и других пленных.

"Я с Путиным говорил на тему срочного возвращения моряков и наших пленных, находящихся в России. Мне кажется, что мы найдем понимание, потому что мне это показалось в течение этого звонка", – сказал Зеленский.

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Он отметил, что уверен в скором решение этого вопроса.

"Я очень этого хочу. Мы очень много над этим работаем. Сроков конкретных я не могу предоставить. Не только моряки, но все наши политзаключенные", – добавил президент.

Напомним, 17 июля российский суд продлил арест всем 24-м военнопленным украинским морякам на три месяца – до 24 и 26 октября. Решение суда коснулось 11 моряков: Юрия Безъязычного, Юрия Будзыло, Владимира Лисового, Богдана Небылицы, Евгения Семидоцкого, Андрея Эйдера, Романа Мокряка, Андрея Опрыско, Владимира Терещенко, Сергея Цыбизова и Андрея Шевченко.

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