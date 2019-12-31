Достижения и провалы медреформы: что изменилось в 2019 году

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В медицинской сфере 2019 год в Украине был подготовкой к запуску реформы во всей медицине, которая начнется в 2020 году. Но за этот период произошло немало изменений, которые будут влиять на украинцев. Не обошелся год и без скандалов в Министерстве охраны здоровья.

Электронная медицина и подготовка к 2020 году

В 2019 году рецепты на некоторые лекарства стали электронными. Теперь, если врач назначит препарат, который входит в госпрограмму "Доступные лекарства", то по электронному рецепту в аптеке его выдадут бесплатно. За медпрепараты платит государство. Программа действует для пациентов с астмой, диабетом второго типа или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также с 1 марта в тестовом режиме заработала электронная медицинская карта. Работать с электронной медкартой начали семейные врачи, терапевты и педиатры трех медучреждений. Информацию о визитах пациентов с электронной медицинской карты врачи вносили в тестовом режиме. С 2020 года информацию в электронную медицинскую карточку смогут вносить больницы.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В 2019-м началась подготовка к назначенной на 2020-й год реформе во всей медицинской сфере. В Полтавской области стартовал пилотный проект: в регионе полностью отрабатывался ход реформы вторичной специализированной помощи – и амбулаторной, то есть поликлинической, и стационарной. Уже с апреля 2020 года все учреждения здравоохранения Украины должны перейти на новый механизм оплаты за предоставленные услуги через Национальную службу здоровья Украины (сейчас напомним, НСЗУ оплачивает услуги медиков "первички" – семейных врачей, терапевтов, педиатров).

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Далеко не все планы на 2019-й Минздрав смог воплотить. Например, с 1 июля должна была запуститься "Бесплатная диагностика". Рентген, УЗИ, эндоскопия и еще 51 вид диагностики должен проводиться бесплатно, а пациентам не надо приносить в больницу шприцы, перчатки, вату и пленку для рентгена. Увы, программу пришлось отложить, и тому есть несколько причин. Стоимость диагностики больницам покрывает Национальная служба здоровья Украины, а чтобы перечислить больнице деньги, надо знать стоимость каждой услуги. Но медучреждения не смогли дать НСЗУ адекватную статистику предоставления той или иной диагностики. Однако главная причина – деньги. 2 млрд, выделенных на "Бесплатную диагностику", Национальной службе пришлось перебросить на первичку. Дело в том, что украинцы подписали с врачами первички – терапевтами, педиатрами и семейными врачами – больше деклараций, чем ожидали в Министерстве здравоохранения.

Кроме того, Минздрав обещал ввести в 2019 году электронные больничные листы и электронные направления к врачам. Новые медицинские технологии пока так и не заработали – теперь их обещают в 2020 году.

Скандалы в Минздраве

С назначением на должность министра здравоохранения Зоряны Скалецкой ведомство сопровождают скандалы. Так, через несколько недель после назначения Скалецкой сотрудники Минздрава обратились к премьер-министру Алексею Гончаруку. В письме они написали, что действия нового руководства ставят под угрозу продолжение реформы здравоохранения в Украине, а тем, кто не согласен с нынешним руководством, предлагают увольняться "по-хорошему". Сама Скалецкая позже заявила о продолжении начинаний команды Ульяны Супрун; при этом она, по ее словам, намерена провести полный аудит ведомства, чтобы остались только самые компетентные и профессиональные работники.

Затем из Минздрава начали увольняться сотрудники. Среди них гендиректор Минздрава по вопросам стратегического планирования и евроинтеграции Ирина Литовченко. Она ушла вместе со всем составом директората.

Зоряна Скалецкая / Фото: Минздрав

"Еще в первую или вторую недели работы этого министра меня заставили переписывать все протоколы международных встреч и справки о предварительном сотрудничестве, чтобы нигде не было упомянуто фамилии Супрун,"потому что Зоряна нервничает", – рассказала Ирина Литовченко в своем посте на странице в Facebook.

Также с должности ушла замминистра Младена Качурец, заявившая, что руководство Минздрава поддерживает восстановление в должностях тех, кому "комфортно и выгодно оставить старые коррупционные схемы". Конкретных имен она называть не стала. Также уволился руководитель Национальной службы здоровья Украины Олег Петренко. Он пояснил, что у него и нового руководства Минздрава разные фундаментальные ценности.

Премьер-министр Алексей Гончарук отреагировал на массовые увольнения, отметив, что это нормальный рабочий процесс после прихода нового руководства.

А Зоряна Скалецкая недавно подчеркнула, что Украина идет в ЕС в сфере здравоохранения. В частности, идут работы над созданием Национальной системы крови; вступил в действие Закон Украины "О применении трансплантации анатомических материалов человека", на завершающем этапе находится создание Единой государственной информационной системы трансплантации; разработан новый законопроект, который полностью соответствует положениям европейской Директивы 2014/40, а также Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табакокурения – его положения предусматривают введение европейских стандартов сохранения общественного здоровья от пагубного влияния табака.

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