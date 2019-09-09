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Достойное начало сезона: в сентябре moneyveo дарит по 10 000 грн каждый день!

9 сентября, 11:20

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Компания запустила новый интерактив — ежедневно среди клиентов будут разыгрываться 10 000 грн

moneyveo подарит пользователям сервиса 260 000 грн! Компания запустила новый интерактив — ежедневно среди клиентов будут разыгрываться 10 000 грн. Акция продлится до конца сентября, а победители будут избираться рандомно.

"Сентябрь ассоциируется с началом нового сезона. Школьники и студенты приступают к учебе, кто-то после отпуска идет на новую работу. Мы решили сделать сентябрь ярче и веселее. Поэтому до конца месяца будем разыгрывать среди наших клиентов по 10 000 грн", — комментирует акцию CCO moneyveo Максим Параска.

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Принять участие в розыгрыше 10 000 грн ежедневно смогут все клиенты, которые получат кредит в период с 5 по 30 сентября и оставят свой номер телефона на сайте акции —красава.укр/10000. Победители будут избираться с помощью сервиса random.org. Первый розыгрыш — 6 сентября. Результаты будут публиковаться на сайте акции.

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moneyveo — лидер среди финансовых организаций, предлагающих быстрые онлайн-кредиты на карту. Сейчас у компании уже около 700 тыс. клиентов. moneyveo входит в список самых надежных украинских IT-компаний. Ее лидерство подтверждается многочисленными наградами и премиями. Одна из последних — "Лучшее предприятие Украины 2019", согласно критериям национального рейтинга качества товаров и услуг.

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