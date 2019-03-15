Достучаться до сердец: как истории мирных жителей Донбасса встретили в Великобритании

Фотокнига "Донбасс и Мирные" была презентована на книжной ярмарке в Лондоне

Наталья Емченко: "Через эти истории Фонд Рината Ахметова показывает судьбу миллионов жителей". Фото: fdu.org.ua

Достучаться до сердец: как истории мирных жителей Донбасса встретили в Великобритании Станислав Донец //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ac6/e37/5c8ac6e375b6d.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ac6/e37/5c8ac6e375b6d.png 2019-03-15T07:12:00+02:00 Украина Фотокнига «Донбасс и Мирные» была презентована на книжной ярмарке в Лондоне

Фотокнига "Донбасс и Мирные" — уникальное издание Фонда Рината Ахметова — 12 марта была презентована в Лондоне, на украинском стенде книжной ярмарки The London Book Fair 2019. Это мероприятие проходит в 49-й раз и считается одним из важнейших событий в книжном мире. Ежегодно ярмарка принимает десятки тысяч гостей и участников. Истории мирных жителей, оказавшихся в эпицентре боевых действий и выживающих в условиях непрекращающихся обстрелов, уже произвели неизгладимое впечатление на гостей презентаций фотокниги в Брюсселе, Страсбурге, Франкфурте-на-Майне.

Летопись страшных событий на Донбассе стала шокирующим откровением для многих европейцев, узнавших, что недалеко от них вот уже пятый год длится один из самых крупных вооруженных конфликтов XXI века.

"Всемирно известная Лондонская книжная выставка — достойная площадка для фотокниги "Донбасс и Мирные". Это прекрасная возможность достучаться до сердец европейцев. Через представленные в фотокниге истории Фонд Рината Ахметова показывает судьбу миллионов жителей. Ту реальность, в которой людям приходится выживать. Эти истории должны быть проговорены, услышаны, сохранены, прожиты, поняты мировым сообществом", — рассказала в ходе презентации Наталья Емченко, член наблюдательного совета Фонда Рината Ахметова.

Те, кто выжил

Одиннадцать историй тех, кто продолжает жить в Краматорске, Бахмуте, Авдеевке, Красногоровке, Песках и других городах и селах Донбасса, затронутых конфликтом, изложены в фотокниге с щемящей душу откровенностью. Раненые дети, измученные старики, потерявшие родных и оставшиеся жить в полуразрушенных домах, учителя, которые проводят занятия под звуки разрывов снарядов, — все они стали наглядными примерами того, как желание жить превозмогает страх перед боевыми действиями, голодом, нищетой.

Хотя конфликт на Донбассе продолжается, международные гуманитарные миссии постепенно сворачивают свое присутствие в регионе. "Украина уходит с радаров международных организаций", — заявляют в ООН. Вместе с тем, по данным организации, около 4 млн мирных жителей Донбасса продолжают остро нуждаться в самом необходимом. Прежде всего — в еде и медикаментах. У многих из них все надежды на выживание связаны с регулярной помощью Фонда Рината Ахметова — крупнейшей благотворительной организации страны.

"Благодаря Ринату Ахметову спасен миллион человеческих жизней. И сегодня его помощь получают в самых горячих точках региона, там, где гремят залпы и взрывы. По данным проведенного в октябре-ноябре 2018 года исследования Киевского международного института социологии, 85% жителей региона утверждают, что не выжили бы без помощи Рината Ахметова", — сообщила Наталья Емченко.

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Суметь помочь

Героями фотокниги "Донбасс и Мирные", о которых узнали в Лондоне, стали и Милана Абдурашитова из Мариуполя, которая попала под страшный обстрел в три года, потеряла маму и была тяжело ранена — врачам пришлось ампутировать ножку; и 80-летняя Галина Огарок из Красногоровки, вся прежняя жизнь которой осталась в фотографиях, ведь ее дом был уничтожен попаданием снаряда; и 9-летний Владик Потин из Адвеевки, который смог после тяжелейшего ранения в голову использовать мизерные шансы на выживание и научиться заново ходить, говорить и даже играть в футбол. История Софьи Толмачевой, живущей вместе с сыном в разрушенном поселке Пески под Донецком, вряд ли не сможет затронуть душу читателя книги "Донбасс и Мирные". Вместе со своим беспомощным сыном-инвалидом бабушка Соня живет одна на всей улице в единственном уцелевшем доме и надеется только на Бога и на людей.

"Наверное, он слышит мои молитвы", — с надеждой говорит бабушка Соня.

Старики переживают вторую, а то и третью войну в своей жизни. Малыши, которые родились под обстрелами в 2014 году, подросли и скоро пойдут в школу. Они тоже узнали, что значит война и что главное на ней — не просто выжить, но и суметь помочь это сделать другим.

Напомним, в прошлом году фотокнига "Донбасс и Мирные" была отмечена в номинации "Лучшая социальная фотокнига года" Украинского библиотечного фонда.

Эмоции. Фотокнига "Донбасс и Мирные" вызвала неподдельный шок. Фото: fdu.org.ua

"Ощущение, что сейчас умрешь"

"Человек вообще беззащитен. И чтобы его не стало, нужна всего одна секунда. Влад смотрит по-взрослому пронзительно и вспоминает тот день в Краматорске Донецкой области, в феврале 2015-го.

— Мы с другом Артемом идем гулять в центр города. Вдруг слышим какие-то звуки, они приближаются и становятся громче. Сразу не понимаем, что начинается обстрел. Слышим взрывы совсем рядом. В шоке бежим. Только у Артема дома вдруг ощущаем, что оба ранены... Такое ощущение, что ты сейчас умрешь, и все. Вот мне попало в голову и ногу. Хорошо, что в шапке был, и осколок в ней застрял, — делится своими переживаниями Влад.

Они помнят панику вокруг, детский плач, вой сирен. Скорую не вызвать. Больницы переполнены. И погибшие Мирные. Просто на дорогах. Они не могут забыть это..."

(Фрагмент из книги "Донбасс и Мирные")

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АВТОР: Станислав Донец Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.