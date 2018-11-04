Доступная трансплантация в Украине: о чем мечтают украинские пациенты

Сегодня для того, чтобы добиться оплаты лечения в иностранных клиниках, украинским пациентам нередко приходится пикетировать здания министерств

Владислав Гутник еще не снимает защитную маску – опасается вирусов. Сегодня в его груди четвертый месяц бьется донорское сердце. На пересадку ездил в далекую Индию. Сейчас у него все хорошо, но год назад парень почти не выходил из палаты Института сердечно-сосудистой хирургии.

Он жил под капельницами, поскольку его собственное сердце едва билось. Трудно давался каждый шаг. Он терпел и мечтал об обычных мальчишеские радости – игре в футбол и беге, езде на велосипеде. Теперь все это ему подвластно.

"Все хорошо, даже на велике ездил – одышки нет никакой, а раньше и представить такого не мог никогда! Было очень тяжело, а сейчас все нормально", – рассказал он.

Сегодня, 3 ноября, спасенные за рубежом украинские пациенты высадили "Аллею жизни" в память о своих донорах. Вместе со всеми, кто получил второй шанс на жизнь, посадил яблоню и Игорь Остапчук, который смог побороть рак крови. Костный мозг Игорю пересадили в прошлом году – спасали в Турции, поскольку в Украине такую пересадку не делают.

Его путь к выздоровлению был тернистым – многочисленные курсы химиотерапии, месяца в больнице и отчаяние из-за нехватки денег на трансплантацию. Чтобы пересадить костный мозг в чужой стране, нужно было 120 тысяч долларов. Для того, чтобы получить эти средства от Министерства здравоохранения жена Игоря с родственниками других тяжелобольных, нуждающихся в лечении за рубежом, пикетировала здание правительства. После нескольких пикетов под разными ведомствами деньги на лечение все таки выделили.

"Жизнь после пересадки существует. Мы очень хотим, чтобы в Украине это внедрили, чтобы была база, чтобы, наконец, Минздрав услышал людей. Дома было бы на много легче и хотелось бы, чтобы это делали в Украине", – мечтает жена пациента Жанна Остапчук.

Сегодня они высадили деревья в память о своих донорах, благодарят судьбу за то, что выжили и вылечились, и мечтают, что пересадка органов вскоре станет такой же доступной и в Украине.

"Не построена система трансплантологии – есть закон, но нет подзаконных актов. Нет системы информационной, куда бы вносились данные о реципиентах, о донорах. У нас нет реестра реципиентов. Мы даже не знаем, сколько точно людей, которые нуждаются в операциях. Сегодня их, по разным подсчетам, от трех до пяти тысяч но точной цифры их никто не знает", – пояснил глава общественной пациентской организации "Движение за трансплантацию" Юрий Андреев.

Индия, Германия, Италия, Беларусь – эти страны чаще всего принимают украинцев на пересадку. Пациенты надеются, что закон о трансплантации в Украине все-таки заработает, и возможность выздороветь получат все, кто ожидает пересадки.

"На данный момент в Индии 17 украинских пациентов, в том числе детей, ждут больше полугода донорские сердца – это колоссальная цифра. Этих больных можно было бы спасти у нас, если бы было оптимальное законодательство", – подытожила кардиолог Валентина Шаповал.

Ранее мы разбирались, что мешает законно проводить трансплантацию и почему сложно стать донором в Украине. Годичная необходимость по трансплантациям в Украине составляет почти 2000 пересадок почек, 1000 – сердца, 1500 – печени, 600 – костного мозга. По уровню развитости сферы трансплантологии Украина занимает последнее место в Европе.

Как сообщалось, в Украине трансплантации органов стоит в 20 раз дешевле, чем за границей.