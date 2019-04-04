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"Доступные лекарства" по SMS: как получить медикаменты по новым правилам

Сегодня, 07:52

С 1 апреля госпрограммой занимается Национальная служба здоровья, а рецепты стали электронными

Фото: Sergii BECK
Фото: Sergii BECK.
"Доступные лекарства" по SMS: как получить медикаменты по новым правилам //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/4d4/d12/5ca4d4d121a52.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/4d4/d12/5ca4d4d121a52.jpg Украина С 1 апреля госпрограммой занимается Национальная служба здоровья, а рецепты стали электронными

Вместо бумажного рецепта – SMS с кодом.  Государственной программой "Доступные лекарства" с 1 апреля занимается Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). Для аптек и пациентов появился ряд нововведений.

Что поменялось для украинцев и как получить препарат без бумажного рецепта, узнавал сайт "Сегодня".

Кому "Доступные лекарства"

За медпрепараты заплатит государство. Украинцы с астмой, диабетом второго типа или сердечно-сосудистыми заболеваниями могут получать препараты бесплатно либо за небольшую доплату.

Именно сердечно-сосудистые заболевания – причина 65% смертей украинцев. По данным Минздрава, диабетом второго типа страдает 1 млн человек в стране. Больных бронхиальной астмой более 200 тысяч, и это преимущественно молодежь и дети.


Фото: С. Николаев

Медикаменты можно получить по рецепту от врача, с которым пациент подписал декларацию. Всего в программу входит 258 препаратов, из них 64 являются бесплатными для пациентов, другие – с небольшой доплатой. Самый дешевый препарат, стоимость которого на 100% возмещает государство, стоит 4,76 грн, самый дорогой – 898,22 грн.

До 1 апреля 2019 года это работало так: пациент приходил к врачу и получал рецепт с названием действующего вещества – компонента, который лечит болезнь. (Все остальные составляющие в препарате создают нужную форму, придают цвет, вкус, т. д).

Получить препарат можно в аптеке с наклейкой "Доступные лекарства" – участие в госпрограмме для аптек добровольное.

"Существует миф, что большинство аптек, которые работают с "Доступными лекарствами" – коммунальные. Это неправда. На самом деле, большинство аптек, которые подписали договор с НСЗУ – частные. Коммунальные и государственные занимают около 10% от общего количества", – отмечает Владимир Руденко, председатель Аптечной профессиональной ассоциации Украины.

В аптеке человеку предлагают перечень препаратов, которые содержат действующее вещество. Какие-то могут стоить дешевле, какие-то – дороже. Пациент сам выбирает себе препарат. Однако государство компенсирует только референтную цену. Это средняя цена на лекарства с определенным действующим веществом в пяти соседних странах – Польше, Венгрии, Словакии, Чехии и Латвии. Если человек берет препарат дороже, то может доплатить разницу. Если стоимость препарата покрывается референтной, то стоимость лекарства полностью покроет государство.

Раньше аптеке надо было подписать договор с местной властью об участии в программе "Доступные лекарства". Затем на счет города государство направляло субвенцию, а из нее местные власти рассчитывались с аптеками за лекарства.

Теперь это работает по-другому.

Рецепт по SMS

С 1 апреля "Доступными лекарствами" занимается НСЗУ, а рецепты стали электронными.

Получить электронный рецепт можно только у семейного врача, терапевта или педиатра, с которым пациент подписал декларацию. При выписке е-рецепта врач с пациентом должны проверить номер мобильного телефона, указанный в декларации. Если номер актуальный – врач вносит рецепт в электронную систему.

На мобильный телефон пациента придет SMS с двумя номерами. Один – уникальный номер рецепта, второй – код подтверждения для получения лекарств в аптеке. Содержание сообщения будет примерно таким: "Ваш рецепт: ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ-ХХХХ. Код подтверждения: ХХХХ".


Фото: С. Николаев

По просьбе пациента врач может распечатать консультационный вывод. В нем будут указаны информация о выписанном лекарстве и номер электронного рецепта.

В аптеке надо просто назвать номер рецепта. А провизор предложит перечень препаратов в наличии. Выбрав препарат, сотруднику аптеки надо назвать четырехзначный код подтверждения и получить свои лекарства.

Если раньше человек мог пойти за "Доступными лекарствами" только по месту, где рецепт выдан, то теперь с рецептом можно обратиться в любую аптеку в Украине.  

"До этого был только территориальный принцип: житель Житомира не мог получить препарат в Киеве и наоборот.  Теперь можно пойти в любую аптеку, которая сотрудничает с НСЗУ", – поясняет Владимир Руденко.

Задержки и очереди в аптеках

Сейчас в Украине 5041 аптека работает с обновленной программой "Доступные лекарства".

Пока что выдача лекарств по электронному рецепту не слишком удобная, считает Руслан Свитлый, генеральный директор Киевского коммунального предприятия "Фармация".

"Процесс очень длинный как для аптек, так и для людей. Люди стоят в очередях, а для провизора механизм неудобный. Человек должен прийти с кодом, провизор вводит его в систему и ждет пока информация загрузится из центральной базы. Когда на экране появится сам рецепт с название действующего вещества, провизор должен проконсультировать человека по тому что есть. Затем человек должен выбрать препарат. После провизор должен получить код подтверждения и отправить в центральную базу. Из центральной базы должен прийти еще один код подтверждения пациенту на телефон. Раз код может прийти, в другой – с задержкой, а иногда может не прийти. Затем код опять надо ввести в систему и получить подтверждение, только затем лекарство можно выдавать.  Но я уверен, что НСЗУ усовершенствует систему, потому что за это надо еще платить", – рассказывает Свитлый.

За пользование информационной системой аптеки платят около 3% от чека. По словам Свитлого, средний чек в "Фармации" – 40 гривен. Из них 6 гривен идет в доход аптеки (максимум 15%). Из них приходится отнимать 1-2 гривни за сбор информационной системы.


Фото: С. Николаев

Но в общем, электронный рецепт должен упросить работу с "Доступными лекарствами", считает Владимир Руденко. Однако лишь в том случае, если недоработки и проблему будут оперативно исправляться.

"Не надо будет выписывать бумажные рецепты, пациентам делать дополнительные походы к врачам. Особенно, если это хронически больные, которые пользуются одними лекарствами на протяжении многих лет. Достаточно будет позвонить своему врачу, и он в электронной форме выпишет лекарства, а пациенту надо просто забрать лекарство в аптеке", – говорит Руденко.

Пока с подключением к информационным системам есть мелкие проблемы. К программам надо получить пароли и доступ к базе. Но через неделю-две все должно заработать, уверен Владимир Руденко.

"Пока от участников нашей ассоциаций жалоб на то, что кого-то не подключают или не разрешают, нет. Раньше проблемы были с местными властями, они могли выбирать или не допускать аптеки к программе. Может, технические проблемы пока будут, но не думаю, что они могут спровоцировать какие-то сбои в программе", – говорит руководитель Аптечной профессиональной ассоциации.

Более подробно о всех новшествах медреформы, которые ждут украинцев в 2019 году можно узнать в материале: Реформа "скорой", электронные медкарты и бесплатная диагностика: чего ждать от медреформы в 2019-м

А еще украинцам разрешили возвращать и обменивать некачественные лекарства. Подробнее в видео:

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Тег аптека, медицинская реформа, доступные лекарства, электронный рецепт

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АВТОР:

Виталий Андроник

Источник:

Сегодня

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