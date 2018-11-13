Доверие к судам украинцев, принимавших участие в заседаниях, выросло вдвое – USAID

Только 8% населения Украины принимало участие в судебных заседаниях, остальные 91% населения не имеют опыта судебных разбирательств. Об этом свидетельствуют результаты Всеукраинского опроса граждан о независимости и подотчетности судебной власти и восприятие судебной реформы и коррупции, проведенного по инициативе программы USAID "Новое правосудие" в сентябре-октябре 2018 года. Результаты исследования обнародованы 12 ноября.

Доверие украинцев, которые были участниками судебных заседаний в 2018 году увеличилась в два раза по сравнению с прошлым годом – до 34%. Этот показатель вдвое превышает уровень доверия населения, которое узнает о работе судей из новостей.

Как сообщает USAID, согласно результатам исследования, половина украинцев (23%), принимавших участие в судебных процессах, поддерживают решение суда – то есть доверяют ему, тогда как другая половина (21%) суду не доверяют. Показатели полного доверия и полного недоверия практически совпадают – 5% и 7% соответственно. Это может быть связано с тем, что побеждает в суде только одна сторона. Важно, что среди представителей населения, которые принимали участие в судебных заседаниях, 40% нейтрально относятся к решению суда.

В общем, как свидетельствует опрос USAID, 63% участников судебных заседаний считают, что судьи были вежливыми и корректными, 60% – что уровень профессиональной квалификации судей надлежащий, 59% – хорошо организованная работа аппарата суда, 54% нашли комфортными условия проведения заседания и столько же отмечают, что отсутствовали требования взяток и каких-либо неофициальных платежей.

Опросом USAID было охвачено 2478 граждан во всех регионах Украины, кроме Крыма, неподконтрольных правительству территорий и зоны проведения операции Объединенных сил. Исследования проводились с 12 сентября по 1 октября 2018 года.

Напомним, около 70% юристов положительно оценивают влияние судебной реформы на независимость судов, стабильность судебной системы Украины и повышение уровня доверия граждан к судебной власти. Об этом свидетельствуют результаты экспертного опроса, проведенного в сентябре 2018 года компанией Gfk Ukraine по инициативе программы USAID "Реформирование сектора юстиции "Новое правосудие".

Детальнее о судебной реформе можете прочитать на сайте "Сегодня" в материале: "Судебная реформа: что изменилось за два года".