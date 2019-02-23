Доводят навыки до автоматизма: как на Донбассе тренируются артиллеристы ВСУ, фото и видео

Артиллеристы учатся наносить огневое поражения противнику и уходить с позиций

Доводят навыки до автоматизма: как на Донбассе тренируются артиллеристы ВСУ, фото и видео 2019-02-23T04:15:00+02:00 Украина Артиллеристы учатся наносить огневое поражения противнику и уходить с позиций







В любое время года и суток, при любых обстоятельствах, подразделения ракетных войск и артиллерии Объединенных сил постоянно находятся в готовности выполнить боевую задачу по назначению.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Командование ООС уделяет особое внимание вопросам боевой выучки воинов-артиллеристов.

Для качественной отработки огневых задач боевые расчеты подразделений ракетных войск и артиллерии на полигонах в районе проведения операции Объединенных сил постоянно проводятся тренировки пушкарей. Отрабатывая вопросы развертывания на боевых позициях, нанесения огневого поражения противника и уход с позиций, артиллеристы оттачивают умения и навыки до автоматизма, говорится в сообщении.

Напомним, на днях в зоне ООС прошли маневры с участием десантников, танков и авиации, а сайт "Сегодня" показал впечатляющее видео масштабных учений ВСУ.

Также мы показывали фото масштабных танковых учений ВСУ. Танковую атаку одной из бригад поддерживала армейская авиация, а потом батальоны перестроились на оборону.

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